Hoteli za pse med počitnicami: od 15 do 30 evrov na dan

Naše ceste včasih na žalost postanejo tudi odlagališča, pa ne le za odpadke, temveč tudi za pse, ki se jih lastniki pred dopusti preprosto znebijo tako, da jih pustijo na kakšnem počivališču – k sreči je takih primerov v Sloveniji zelo malo. Lastniki namreč svoje ljubljenčke vzamejo s seboj, jih pustijo pri sorodnikih ali prijateljih, vse več povpraševanja pa je tudi po hotelih za hišne živali. Trenutno jih je pri nas registriranih kar 77 – nekateri sprejemajo zgolj pse, drugi mačke, tretji pa oboje. Kakšne so cene take namestitve, kaj vse jim nudijo in zakaj ne sprejmejo kar vsakega gosta?