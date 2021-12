Hotelirji na smučiščih zadovoljni, kapacitete do novega leta skoraj polne

Polno zasedeni bodo med prazniki tudi na območju Krvavca. Hotel Krvavec in apartmajska hiša Muštrinka sta v času božično-novoletnih praznikov skoraj v celoti zasedena, pretežno bodo gostili slovenske goste. Za novo leto so sicer imeli večjo rezervacijo gostov iz Romunije, a so jo ti zaradi razmer odpovedali, zato so proste kapacitete ponudili naprej ter jih tudi že zapolnili, so pojasnili v družbi RTC Krvavec, kjer so zadovoljni tudi že z dosedanjim obiskom v decembru.

Obiskovalci, ki so nastanjeni na območju Bohinja, obiskujejo smučišča Vogel, Soriška planina in Pokljuka ter manjše smučišče Senožeta v Srednji vasi in vlečnico Kozji hrbet v Bohinjski Bistrici. Sicer pa je Bohinj z okolico, kot so navedli v tamkajšnji turistični pisarni, te dni tudi pravi tekaški raj, saj so na območju urejene številne tekaške proge.

Kot so še pojasnili v Turizmu Bohinj, so z obiskom v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta zadovoljni. November je bil zelo dober, saj so na celotnem območju Bohinja imeli več gostov kot novembra 2019, dober obisk beležijo tudi v decembru.

Na območju Bohinja so v času božično-novoletnih praznikov nastanitvene turistične zmogljivosti že zelo dobro zasedene in se še polnijo. Trenutno je zasedenost med 70- in 90-odstotna. Večina gostov je domačih, v povprečju jih je okoli 80 odstotkov, nekaj pa je tudi tujcev, ki v Bohinj prihajajo od vsepovsod. Med njimi so Hrvati, Madžari, Poljaki, Čehi, Rusi, Nemci, Angleži. Sicer pa prevladujejo družine, sledijo pari, za novo leto pa tudi manjše skupine, ki so rezervirale predvsem zasebne nastanitve.

V novi zimski sezoni so se smučarji in žičničarji razveselili večje snežne pošiljke, ki je omogočila hiter zagon naprav in na smučišča tudi ob zimskem vzdušju v dolinah že privabila precej smučarjev. Žičničarji in ponudniki nastanitev so zadovoljni, da lahko obratujejo, četudi morajo pri tem upoštevati veljavne epidemiološke ukrepe.

V Kranjski Gori je zasedenost nastanitvenih zmogljivosti odlična in takšne so tudi napovedi do konca leta, je povedal direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber. Vikendi so polni že nekaj časa. "Od 20. decembra do konca leta pa bodo nastanitve praktično 100-odstotno zasedene," je pojasnil in dodal, da je izredno dober tudi obisk smučišča in tekaških prog.

Tako so z obiskom in rezervacijami za naprej zadovoljni v nastanitvah pod okriljem družbe Hit. Za kranjskogorski hotel Korona, ki je del istoimenskega igralniško-zabaviščnega centra, rezervacije v času božično-novoletnih praznikov kažejo, da bodo namestitvene kapacitete polno zasedene z igralniškimi gosti iz tujine. Gre pretežno za zveste goste iz Avstrije in Italije, ki večinoma na oddih prihajajo v parih, so pojasnili v družbi Hit.

V alpskem resortu Špik v Gozdu Martuljku v decembru gostijo veliko domačih gostov, ki koristijo turistične bone, pa tudi tujce. Napoved za praznike je optimistična, približujejo se polni zasedenosti in zadovoljni so, da lahko v primerjavi z lanskim letom poslujejo, navkljub številnih omejitvam.

V hotelih Hit Alpinea imajo v času božičnih praznikov še nekaj prostih postelj, v času novega leta pa so že skoraj polno zasedeni. V času praznikov bodo tako kot že vse leto prevladovali gostje iz Slovenije, zelo pa jih veseli porast gostov iz Italije, Hrvaške in Srbije. Zaradi počitnic prevladujejo družine.

Nastanitve pod okriljem družbe Hotel Cerkno so v obdobju od 25. decembra do 9. januarja polno zasedene, sobe je možno dobiti zgolj v primeru odpovedi, kar pa se zaradi covida-19 tudi dogaja, so pojasnili v Hotelu Cerkno. Med gosti v času praznikov in takoj po novem letu bodo prevladovale družine iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Tudi z dosedanjo zasedenostjo so v Cerknem zadovoljni in upajo na dobro sezono.

Tudi na Rogli, kjer imajo dobrih 40 centimetrov naravnega snega, do konca decembra pričakujejo dobro zasedenost. Glede na trenutno stanje rezervacij so nastanitve na Rogli v času božično-novoletnih praznikov več kot 95-odstotno zasedene, predvidoma bo okoli 84 odstotkov domačih gostov, med tujci bo največ Hrvatov in Madžarov, so pojasnili v Uniturju.