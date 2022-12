Silvestrovo in dnevi okrog novega leta so tudi zadnje dejanje turistične sezone na Obali. Poslednja špica obiskov, ko svoja vrata za vsaj nekaj dni odprejo tudi hoteli, ki so morda po koncu sezone že bili zaprti. Z napovedanim obiskom so kljub pomladno visokim temperaturam in jesenski megli v ozračju zadovoljni, polna je več kot polovica kapacitet.