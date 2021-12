HPE GreenLake – vse prednosti oblaka v vašem podjetju

Medtem, ko so strežniki v v vašem podatkovnem centru pod vašim nadzorom, tradicionalno pojmovanje računalništva v oblaku pomeni zakup virov podatkovnega centra pri neodvisnem ponudniku storitev. V prvem primeru vas seveda zanimajo investicijski in operativni stroški, vrsta delovnih obremenitev in potencialni prihranki v primeru selitve v oblak, v drugem pa prednosti lastništva in nadzora nad viri pri sebi. Zaradi povečevanja števila aplikacij in kopičenja podatkov zato vse več podjetij stoji pred novimi izzivi, IT infrastruktura pa s tem hibridna, kar pomeni, da se deloma nahaja lokalno, deloma pa v oblaku.

Ključno je optimalno razmerje lokalne in oblačne infrastrukture, prilagojeno potrebam posameznega podjetja. In tukaj nastopi poslovni model HPE GreenLake – Selectium Program, v katerega lahko vključimo praktično vso HPE infrastrukturo – strežnike, diskovne sisteme, sisteme za varnostno kopiranje, mrežno opremo ipd. Podjetje, podobno kot v javnem oblaku, uporablja informacijske vire kot storitev in jih plačuje mesečno. Infrastruktura pa ostane na lokaciji, v domačem podatkovnem centru. Na ta način v podjetju ohranijo nadzor nad IT okoljem, varnostjo in zasebnostjo, izključene so tudi zakasnitve, do katerih lahko pride pri uporabi javnega oblaka.

Zakaj je odločitev za HPE GreenLake boljša izbira?

HPE GreenLake – Selectium Program omogoča uporabo oblačnega modela IT-ja z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture, ki pa se nahaja lokalno, pri vas. Zato je odlična rešitev tudi za tiste, ki jim koncept javnega oblaka sicer ustreza, a morajo svoje podatke hraniti v Sloveniji ali celo v okviru podjetja. Ta zahteva lahko izhaja iz zakonskih okvirov, zagotavljanja varnosti podatkov, pa tudi visokih stroškov primerljive storitve v javnem oblaku.

Pri nakupu lastne IT infrastrukture se običajno pripravi ocena potrebnih virov, glede na trenutno obremenitev, pa tudi predvideno prihodnjo rast. S tem se stranka odloči za naložbeno investicijo in opremo plača takoj, še preden začne slednja prispevati k poslovnim rezultatom podjetja. Investicijska sredstva se torej uporabijo tudi za IT vire, ki trenutno (še) niso potrebni, saj so kupljeni zaradi ocenjene potrebe v prihodnosti. To ni optimalno, saj bi ta finančna sredstva stranka lahko bolj koristno investirala – na primer v primarno dejavnost podjetja. Model »plačaš, kolikor uporabiš« prinaša predvidljivost pri pripravi proračuna, kar vodi do prilagodljivosti poslovanja na trgu.

Z odločitvijo za HPE GreenLake – Selectium Program zmanjšate ali v celoti odpravite stroške za nakup in lastništvo fizične IT opreme. Poslovni model omogoča hitro širjenje “neomejenih” virov informacijske infrastrukture, kar pomeni, da lahko oddelek za informacijsko tehnologijo hitro odgovori na nove poslovne zahteve. Podjetju pa omogoči, da ostane konkurenčno na trgu. Dolgi nakupni cikli informacijske infrastrukture postanejo stvar preteklosti. Potrebe po večkratnih nadgradnjah in prestrukturiranju strojne opreme se zmanjšajo. Prehod na novo tehnologijo je preprost in predvidljiv. Plačate pa samo tisto, kar tisti mesec uporabite – cene se vnaprej dogovorijo za ves čas trajanja pogodbe. IT, ki temelji na plačilu po uporabi, ponuja prilagodljivost oblaka ter nadzor, varnost in zanesljivost infrastrukture v lokalnem podatkovnem centru. Oprema je na vaši lokaciji, dogovorjeni SLA pa zagotavljajo znani obrazi Selectiuma in/ali vašega izbranega partnerja. Nenazadnje model IT-ja, ki temelji na plačilu po uporabi, vključuje celovite podporne storitve, ki stranki pomagajo, da se osredotoči na osnovni posel, ne pa na dnevno vzdrževanje in operativno zagotavljanje delovanja IT infrastrukture.

Model ta hip na trgu ponuja izključno Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium.

