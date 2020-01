HPE SimpliVity hiperkonvergenčni sistemi so z orodjem InfoSight postali še inteligentnejši

HPE SimpliVity je po navedbah proizvajalca edina hiperkonvergenčna rešitev (»HCI«) na trgu, ki vsebuje virtualizacijsko platformo za shranjevanje podatkov in ki podpira številne napredne funkcionalnosti, kot so »in-line« deduplikacija in kompresija, integrirane arhivske in DR (»disaster recovery«) funkcionalnosti ter visoko razpoložljivost na večih nivojih. Revija CRN je »all-flash« HPE SimpliVity 380 sistem predlani označila z laskavim naslovom »Izdelek leta« v kategoriji hiperkonvergenčnih rešitev. V finalnem izboru te kategorije je bilo pet konkurenčnih rešitev, žirija pa je tedaj zapisala, da gre za produkt, ki za razliko od večine konkurentov omogoča optimizacijo podatkov na vsej njihovi življenjski poti. Danes lahko dodamo, da gre za prvo HCI rešitev, ki vsebuje orodje s primerljivimi funkcionalnostmi, kot je HPE InfoSight.

HPE InfoSight – na poti do avtonomnega podatkovnega centra

HPE InfoSight je orodje za izvajanje operativnega upravljanja z IT infrastrukturo in temelji na zbiranju in obdelavi velikih količin podatkov, ki jih v oblak posredujejo tipala, nameščena v HPE SimpliVity hiperkonvergenčnih sistemih (orodje je na voljo tudi na večini drugih platform proizvajalca). S pomočjo umetne inteligence in strojnega učenja je – poenostavljeno povedano - sposobno vnaprej napovedovati težave in se na podlagi različnih realnih situacij vseskozi učiti. Na podlagi vzorcev delovanja aplikacij in obremenitev posameznih gradnikov infrastrukture zna identificirati razloge za neoptimalno delovanje in predlagati spremembe v nastavitvah s ciljem dvigniti raven performanc in zanesljivosti. Izkušnje so pokazale, da je na primer pri HPE Nimble diskovnih sistemih na ta način odpravljenih kar 86% vzrokov, ki bi lahko povzročili resne težave ali celo odpoved delovanja. S tem je po navedbah proizvajalca dosežena kar 99.9999-odstotna razpoložljivost.

HPE InfoSight domuje v oblaku (»SaaS«), s čimer lokalna namestitev ni potrebna, kupcem pa je na voljo brezplačno ob nakupu večine diskovnih oziroma strežniških platform rešitev proizvajalca HPE. To, da je orodje sedaj na voljo tudi na HPE SimpliVity platformi, je pravzaprav logično, saj so osnova zanjo prav HPE ProLiant strežniki, kjer je InfoSight podprt že nekaj časa.

HPE InfoSight pa ne spremlja zgolj delovanja strojne opreme (strežniki, diskovje, mrežne povezave), temveč tudi druge ravni infrastrukture, kot so na primer virtualni strežniki »(VM«). Če je v nekem okolju na primer veliko število VM-ov, lahko hitro in enostavno preko preglednega grafičnega vmesnika ugotovimo, kateri po nepotrebnem porabljajo dragocene sistemske vire, kateri pa so preobremenjeni in jim virov primanjkuje. Takšno okolje omogoča vzpostavitev kakovostnega nadzora nad delovanjem VM-ov in gostujočih aplikacij, saj smo deležni samodejnih opozoril o neoptimalnem delovanju in o težavah s sistemskimi viri, ter napovedi pričakovanih okvar na strojni opremi. Še več, na vpogled imamo zgodovino gibanja izrabe sistemskih virov, različne napovedi trendov, natančne podatke o gradnikih infrastrukture. Na enem mestu imamo tudi ažuren pregled nad statusom garancij in vzdrževalnih pogodb.