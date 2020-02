HPE z novo družino Primera diskovnih polj v boj za najzahtevnejše kupce

HPE Primera se je tako zavihtela na vrh ponudbe diskovnih polj pri HPE-ju in predstavlja glavno orožje v boju z ostro konkurenco. Manj zahtevni in cenovno občutljivejši kupci bodo še naprej posegali po HPE Nimble, HPE 3PAR, HPE MSA 2050 in 1050 diskovnih poljih, hiperkonvergenčne barve pa bo kot doslej zastopala platforma HPE SimpliVity. Kot omenjeno v uvodu, je bistvena komponenta nove platforme HPE-jevo orodje za prediktivno analitiko InfoSight, ki s principi umetne inteligence s pomočjo algoritmov strojnega učenja preprečuje težave v delovanju in precej poenostavlja sistemsko upravljanje. InfoSight je del HPE-jevega portfelja rešitev vse od leta 2017, ko se je zgodil prevzem proizvajalca diskovnih sistemov Nimble, njegova uporaba pa se je kmalu zatem razširila še na skoraj vse ostale HPE diskovne in strežniške platforme. Bistvena razlika pri HPE Primeri je, da orodje integrirano v sam sistem, kar omogoča avtonomne odzive v realnem času (pomislite na samovozeča vozila), medtem, ko pri drugih rešitvah InfoSight "prebiva" v oblaku.



Podpora najsodobnejšim tehnologijam in močno poenostavljeno upravljanje



Pri strojni opremi gre za evolucijo 3PAR platforme, inženirji so na primer povečali število namenskih procesnih enot, ki zagotavljajo masivno paralelno procesiranje podatkov preko zelo hitrega PCI Express vodila. Seveda je zagotovljena podpora NVMe flash podatkovnim nosilcem z ultra nizko latenco, podprte so prihajajoče tehnologije, kot so 3D XPoint, čeprav jih bo nekaj na voljo šele s kasnejšimi posodobitvami. Pri "all-flash" izvedbah je možno izbirati med 12 Gbps SAS nosilci s kapacitetami od 1.92TB do 15.36TB, možne pa so seveda tudi konfiguracije s kombinacijo SSD-jev in klasičnih diskov, namenjene manj zahtevnim okoljem. Sicer so na voljo tri osnovne različice, in sicer A630 (2 krmilnika, 24 podatkovnih nosilcev v osnovnem ohišju, višina 2U), A650 in A670 (4 krmilniki, 48 podatkovnih nosilcev v osnovnem ohišju, višina 4U).



Še nekaj besed o operacijskem sistemu (OS). Medtem, ko je pri 3PAR-u njegova zasnova monolitična ("kernel-based OS"), s čimer so nadgradnje precej dolgotrajne in kompleksne, je pri novinki slednji storitveno orientiran ("services-centric") oziroma modularen. Rezultat so kratkotrajne, po potrebi parcialne nadgradnje OS-a, izredno hitra inštalacija novega diskovnega polja in praktično instantno dodeljevanje diskovnega prostora iz bazena razpoložljivih virov. S tem je, tako obljubljajo pri HPE-ju, lahko tudi frekvenca razpoložljivih popravkov in nadgradenj večja, uporabniki jih lahko nameščajo tudi sami, saj posameznih krmilnikov ("node") po nadgradnji ni treba ponovno zagnati.



HPE kupcem ob nakupu nudi storitev "Timeless Storage", ki vsebuje nadgradnjo krmilnikov na tri leta in vseobsegajoči programsko-licenčni paket. Možen je seveda tudi model najema namesto nakupa, storitev se imenuje "GreenLake".



HPE 3PAR diskovna polja do nadaljnjega ostajajo v prodaji



Čeprav je nova platforma že na voljo, to še ne pomeni, da je 3PAR zgodbe konec, Nasprotno, vodilni pri podjetju HPE zagotavljajo, da bodo 3PAR diskovna polja še nekaj časa v prodaji, zanje bodo še naprej na voljo vse posodobitve ter zagotovljena vsa podpora vsaj še nadaljnjih pet do sedem let. Ciljni trg so, kot pri Primeri, poslovno-kritična okolja, je pa 3PAR na voljo z nekaj funkcionalnostmi, ki jih na novi platformi zaenkrat še ni, recimo podpora FC replikaciji in pa VMware VVOL tehnologiji. Ali bosta ta dva faktorja poleg cene dovolj prepričljiva, da bo 3PAR še nekaj časa uspešen, bo pokazal čas. Dejstvo je, da bo na dolgi rok ostala v tem segmentu v ponudbi zgolj Primera, lastniki obstoječih 3PAR diskovnih polj pa bodo imeli možnost brezplačne "on-line" migracije na novo platformo.



HPE utrjuje pozicijo med vodilnimi ponudniki diskovnih polj



Predstavitev nove družine HPE Primera je vsekakor še utrdilo HPE-jev tržni delež. Gartnerjevi analitiki so ga namreč že lani umestili v vodilni kvadrant na segmentu primarnih diskovnih polj ("Gartner Magic Quadrant for Primary Storage 2019"), ni pa se tam znašel prvič. Med preteklimi dosežki lahko izpostavimo večletno uvrstitev med najuspešnejše proizvajalce "all-flash" diskovnih polj in uvrstitev v vodilni kvadrant diskovnih polj za splošno – generalno rabo v zadnjih šestih letih. Iz podatkov IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker je za drugo četrtletje 2019 razvidno povečanje prihodkov iz prodaje HPE diskovnih sistemov za 13.5 %, čeprav je trg realno upadel za nekaj manj kot en odstotek. Upad prihodkov od prodaje glede na lansko leto sta zabeležila tudi oba glavna konkurenta, Dell in NetApp. Tudi v segmentu "all-flash" diskovnih sistemov so prihodki HPE-ja zrasli za dobrih 22 odstotkov, s čimer se je tržni delež povečal za slabe 3 odstotke.



Novo HPE Primera diskovno polje lahko preizkusite v svojem okolju



Vsem zainteresiranim podjetjem in organizacijam skupaj z lokalnim predstavništvom HPE Slovenija nudimo možnost brezplačne, 14-dnevne izposoje diskovnega polja za namene preizkusa v lastnem IT okolju. Ob tem poskrbimo za celovito tehnično podporo s strani certificiranih lokalnih HPE inženirjev. Za več informacij nam pišite ali nas pokličite na 01/620-2250.



Mitja Koželj

Naročnik oglasa je ATR.SIS d.o.o.