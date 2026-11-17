Vse se je začelo v soboto malo pred 12. uro, ko je občanka na zunanji strani varovalne ograje mostu na območju Most v Ljubljani opazila moškega, ki naj bi nameraval skočiti v Ljubljanico. Takoj je obvestila policijo in na kraj so nemudoma napotili več policijskih patrulj.

Prva sta prispela policista Policijske postaje Ljubljana Moste. Tik pred njunim prihodom je moški skočil v reko, močan vodni tok pa ga je začel odnašati v smeri zapornic.

Policista sta začela iskati moškega, ki je zaradi močnega toka in kalne vode izginil pod gladino. "Po približno 60 metrih sta ga ponovno opazila v vodi, kjer se je oprijemal vej ob brežini in se poskušal obdržati na mestu. Zaradi močnega toka je obstajala neposredna nevarnost, da bi ga voda odnesla naprej proti zapornicam," so reševanje opisali na Policijski upravi Ljubljana.

Dostop do reke je bil zaprt, zato sta policista s silo odprla kovinska vrata in se po strmi betonski brežini spustila štiri metre do reke. "Ne glede na nevarnost, ki sta jo predstavljala mrzla voda in močan rečni tok, sta vstopila v vodo ter pristopila do moškega, ki je bil vidno poškodovan in se sam ni mogel rešiti."

Policista sta moškega izvlekla na brežino, mu z neposrednim pritiskom na rano zaustavljala krvavitev in mu nudila pomoč do prihoda reševalcev.

"Ob prihodu nujne medicinske pomoči sta sodelovala pri nadaljnji oskrbi poškodovanega moškega in njegovem prenosu do mesta, kjer so ga gasilci s pomočjo nosil dvignili približno štiri metre do ceste. Reševalci so poškodovanega nato odpeljali v nadaljnjo oskrbo," so sporočili ljubljanski policisti.