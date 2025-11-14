Svetli način
Hrana in pijača za polovico dražji kot pred 10 leti, skok cen govedine in kave

Ljubljana, 14. 11. 2025 12.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
20

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so bile oktobra letos za 50 odstotkov višje od povprečja za leto 2015. Glede na oktober lani so bile višje za 6,8 odstotka, najbolj sta se podražili goveje meso in kava, za okoli 30 odstotkov, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Kava se je v enem letu podražila za tretjino.
Kava se je v enem letu podražila za tretjino. FOTO: Shutterstock

Kot je pred tednom slovenske hrane, ki se bo prihodnji petek zaključil s tradicionalnim slovenskim zajtrkom v vrtcih in šolah, na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal Martin Bajželj s statističnega urada, so bili kruh in izdelki iz žit oktobra medletno dražji za 2,8 odstotka.

Tradicionalni slovenski zajtrk
Tradicionalni slovenski zajtrk FOTO: Shutterstock

Stopnja samooskrbe z žiti v Sloveniji je po zadnjih podatkih, ki so za lani, znašala 81 odstotkov, kar je tretja najvišja vrednost od leta 2000. Pri tem je Bajželj poudaril, da so višje stopnje samooskrbe predvsem pri koruzi v zrnu, tritikali ter rži in soržici. Samooskrba z navadno pšenico je nižja, in sicer 62-odstotna.

Za maslo je bilo treba oktobra odšteti približno 12 odstotkov več kot pred enim letom. Lani je bilo uvoženega približno 2700 ton, izvoženega pa 120 ton. To je ravno obratno razmerje kot npr. pri mleku, ki ga vsako leto precej več izvozimo kot uvozimo. Liter svežega polnomastnega mleka je sicer oktobra stal 2,3 odstotka več kot pred enim letom.

Pri medu je bila stopnja samooskrbe lani 51-odstotna. V obdobju od leta 2000 je bila najnižja predlani, ko je znašala samo 13 odstotkov, najvišja pa leta 2000, ko je bil presežek oz. 112-odstotna samooskrbnost. "Ta stopnja med leti sicer zelo niha, ker je količina zelo odvisna od vremenskih razmer," je pojasnil Bajželj.

Del tradicionalnega slovenskega zajtrka so še jabolka. Lani je bilo v intenzivnih sadovnjakih pridelanih skoraj 51.000 ton jabolk, po prvih ocenah za letos pa kaže, da bo pridelek zelo podoben lanskemu. V ekstenzivnih sadovnjakih je bilo lani medtem pridelanih 17.000 ton jabolk, letošnji pridelek pa naj bi bil po prvih ocenah precej manjši.

Stopnja samooskrbe s sadjem je bila v Sloveniji lani 27-odstotna, leto prej še precej nižja. V Sloveniji smo bili več kot 50-odstotno samooskrbni s sadjem nazadnje v letu 2006.

Stopnja samooskrbe z mesom se v zadnjih letih giblje okoli 80 odstotkov. Slovenija je samooskrbna predvsem z govejim in piščančjim mesom, pri slednjem so skoraj vsako leto presežki. Zmanjšala pa se je samooskrba s prašičjim mesom, in sicer z okoli 80 odstotkov v začetku tisočletja na 35 odstotkov lani.

Najnižje stopnje samooskrbe ima Slovenija poleg sadja tudi pri zelenjavi. Stopnja samooskrbe z zelenjavo v zadnjih 25 letih ni nikoli presegla 50 odstotkov. Lani je znašala 36 odstotkov. Pri samooskrbi so statistiki zaznali tudi precejšnje zmanjšanje pri krompirju, in sicer s 83 na 41 odstotkov.

Vedno več slovenskih kmetij je vključenih v sistem kontrole ekološkega kmetovanja. To so kmetije, ki imajo certifikat ali so v postopku preusmeritve na ekološko kmetovanje. Trenutno jih je skoraj 4000, obdelujejo pa okoli 57.000 hektarjev zemljišč, kar je 2,5-krat toliko kot pred 20 leti.

cene hrane inflacija samooskrba kmetijstvo Statistični urad RS
KOMENTARJI (20)

Pamir
14. 11. 2025 14.16
Ladja se potaplja, nemško gospodarstvo ni konkurenčno azijskemu.Draga energija, sankcije...
ODGOVORI
0 0
Z O V
14. 11. 2025 14.15
+1
Bankrot v EU nihče ne more ustaviti...odplačevanje kreditov z novimi krediti 🤮
ODGOVORI
1 0
Bostinjo
14. 11. 2025 13.59
Ma v dveh treh letih je šlo toliko gor... Čokolada 100g, sedaj 2€ pred tremi leti 1€... Kavica, koliko je bila pred 10 leti? Edino burek se res ni podražil več kot 50%, bil 2€ sedaj je 3€ :)
ODGOVORI
0 0
misterbin
14. 11. 2025 13.55
+1
Zanimivo ,da se z temi podražtvami nišče ne ukvarja ,da bi zaustavili .Vsak mesec je vse dražje .Dokler bo tako ?
ODGOVORI
1 0
komarec
14. 11. 2025 13.44
Bolezen tega človeštva ni le denar, ko so nekateri prepričani, da se z denarjem, da narediti ali kupiti vse, bolezen je sla po obvladovanju drugih ljudi. Ni ga sistema, ki bi to lahko zanikal. V totalitarnih režimih se ljudi podredi in jih naredi ubogljive s trdo roko, v demokraciji je to malček prikriti a učinek je isti. Vere svoje vernike prepričajo v posmrtno in lepše življenje v zameno za ubogljivost, poslušnost in pripadnost, a istočasno liderji lepo živijo in na ta način obvladujejo množice. Podrejanje teh pa temelji na psihičnem ustrahovanju. Ko ljudem je tega dovolj se temu uprejo, ti liderji so pa pri tem početju previdni saj si prej zagotovijo lastno varnost z represivnimi organi. Bistvo vsega tega pa je, da eno govorijo drugo delajo da sebi potešijo to slo. Poglejmo šport, ki naj bi imel drug namen, a so tudi tam uvedli tekmovanje kdo je boljši je nagrajen, kar je po mojem prepričanju skregano z logiko.
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
14. 11. 2025 13.42
+1
V Svici je nicelna inflacija....pa promerjajte se kaj je na soncni strani Alp
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
14. 11. 2025 13.40
+3
AJA, Z NOVO BOŽIČNICO PA SE VPRAŠAJTE POL 5 JANUARJA, KER BO ŠLO VSE 20% GOR!!!
ODGOVORI
4 1
Magic-G-spot
14. 11. 2025 13.21
-2
Ce je denar za avtomobilcke, da jim vecino casa stojijo na parkiriscih, potem bo tudi za kavico.
ODGOVORI
2 4
Tri pisane marjetice
14. 11. 2025 13.16
+3
Sistemski rop fino uspeva dokler boste hodili v sistemske trgovine in plačevali njihove previsoke marže.
ODGOVORI
3 0
MasteRbee
14. 11. 2025 13.14
+1
Povprečna plača je višja tudi za 50 %. Problem pa, da nekaterim v tromestnih številkah, drugim pa v enomestni.
ODGOVORI
2 1
M E G A
14. 11. 2025 13.08
+3
premlo še treba dvignit naj malo strada ta raja neumna
ODGOVORI
3 0
Jožajoža
14. 11. 2025 13.06
+1
ja, v jugi pa je bilo to tako poceni, da sploh ni bil strošek glede na višino prejemka.škoda, da smo nasedli in se odločili tako narobe
ODGOVORI
4 3
tornadotex
14. 11. 2025 13.13
+1
Ne mi spominjati juge...pojdi dol pa boš videl, kaj je realnost...v petih minutah boš nazaj..
ODGOVORI
1 0
Jožajoža
14. 11. 2025 13.25
+1
vem, da si takrat moral za denar delat, danes pa živiš na račun države,raznih socialk,država ti plačuje stanovanje,ti financira otroke,plačuje elektriko,....si pač beli rom,janšist
ODGOVORI
1 0
MasteRbee
14. 11. 2025 13.31
+1
za Grunding TV so bile vrste v BTCju. Stal pa je letni neto dohodek zaposlenega.
ODGOVORI
1 0
MasteRbee
14. 11. 2025 13.33
vrste na papirju.
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
14. 11. 2025 13.50
-1
Tudi za prenosni telefon smo plačali 25 000 mark.pa za uvoz mercedesa 10% carino..pa ni bilo problema,kajti v jugi se je zaslužilo.vsi hiše,vsi avte,vsi traktorje,vikende,.. .
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
14. 11. 2025 12.55
+7
Zato pa rabi Halop štruce po 19 centov, da pride zgoljufana inflacija 2%.
ODGOVORI
7 0
300 let do specialista
14. 11. 2025 12.52
+14
Smo najdražja država v EU. Ni več normalno.
ODGOVORI
14 0
but_the_ppl_are_retarded
14. 11. 2025 13.03
+5
Je še kje dražje, definitivno smo pa najbolj obdavčeni prebivalci v EU.
ODGOVORI
5 0
