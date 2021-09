Hrana nikakor ne sodi v smeti!

1. Uredite si sestavine v hladilniku

Sliši se preprosto, kajne? In tudi je. Če boste imeli urejen hladilnik, se vam ne bo več dogajalo, da boste popolnoma pozabili na hrano, ki ste jo postavili v zadnji del hladilnika. Pomembno je vedeti, kaj imate v hladilniku, zato točno določite mesta, kamor boste vedno shranjevali določen tip hrane. Enako velja tudi za ostanke hrane, ki jih lahko shranite v prozorne steklene posodice in jih postavite na vidno mesto v hladilnik. Hladilnika prav tako ne prenatrpajte, saj to preprečuje primerno kroženje mrzlega zraka, kar vpliva na temperaturo v hladilniku in seveda tudi na pokvarljivost sestavin.

Ste vedeli, da je pomembno tudi, kako hrano v hladilniku razporedite? Hrana, ki je obstojna dalj časa, naj bo v zadnjem delu. V vratih je temperatura najvišja, zato naj bodo tam najmanj občutljiva živila, kot so recimo omake, mezge ali sokovi. Nad predali za sadje in zelenjavo je najhladneje, zato tja pospravite meso ali ribe.

Pomena odgovornega ravnanja s hrano se zavedajo tudi v Sparu in tako viške hrane donirajo humanitarnim organizacijam, kot so Zveza Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija, humanitarno društvo Hrana za življenje (Food for Life Slovenija), Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva in društvo Krog 9.

2. Iz ostankov hrane pripravite nove obroke

Vam od kosila včasih ostane kaj hrane? Nikakor je ne zavrzite, saj lahko ustvarite nekaj izjemno okusnega. Potrebujete le malce kreativnosti, pomagate pa si lahko tudi s kakšnim nasvetom vrhunskega chefa Marka Pavčnika. Marko dobro ve, kako »reciklirati« že pripravljene obroke, saj se pri kuhanju drži etičnih smernic in skuša slediti »zero waste« filozofiji.

Chef vam ponuja mnogo nasvetov in receptov, kako uporabiti ostanke hrane. Naj vam namignemo, da lahko iz ostankov šunke pripravite odlično rustikalno pašt e to , iz viška kuhane ali pečene zelenjave lahko ustvarite quiche , že pečene zrezke pa lahko obložite s sestavinami po izbiri in že imate pripravljen povsem nov obrok – vse po receptih vrhunskega chefa Pavčnika.