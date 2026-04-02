Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Hrana v šestih letih dražja tudi za 70 odstotkov: bo vlada znižala DDV?

Ljubljana, 02. 04. 2026 19.21 pred 26 dnevi 3 min branja 46

Avtor:
Rebeka Tomaduz Tanja Volmut +2
Grafika: podražitev hrane v zadnjih šestih letih

Ob že tako dragih mesu, kruhu in ostalih osnovnih živilih, pa gorivu, storitvah – ali nas čaka še hujši udarec? Nov val podražitev? Razmere na Bližnjem vzhodu se ne umirjajo, Evropa svari z različnimi ukrepi, kaj pa bo storila Slovenija? Bo vlada znižala DDV osnovnih živil? Z 9,5 odstotka na pet odstotkov? A za katere izdelke? V kateri smeri razmišlja kmetijska ministrica? Kakšni so ukrepi in kdaj jih bomo državljani tudi dejansko občutili?

Na mizi so različni predlogi tako glede prehrane in kmetijstva kot tudi seveda naftnih derivatov. A za zdaj gre le za izhodišča morebitnih interventnih ukrepov, njihovo dokončno vsebino morajo še oblikovati. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer si želi, da bi do naslednjega tedna uspeli pripraviti večino zakonskih podlag za interventne ukrepe, zato da bi lahko v nepredvidljivih razmerah država že pripravljene ukrepe tako rekoč hitro potegnila iz predala.

Kakšne ukrepe torej vlada pripravlja? Začnimo z naftnimi derivati, kjer se nam obetajo drastične podražitve. Odslej naj bi natančneje zbirali podatke o porabi in komercialnih zalogah, naftni trgovci bodo morali o morebitnih motnjah v oskrbi obvezno poročati.

Napovedujejo pa tudi možnost uvedbe diferenciranih cen goriv – ali so s tem mislili na razlike v ceni goriva ob avtocesti in v mestu ali morda celo na ugodnejše gorivo za določene sektorje, kot so kmetijstvo, prevozništvo in logistika, nam na ministrstvu niso podrobneje pojasnili, saj da so predlogi šele v fazi priprave.

Kar se tiče plina, predvidevajo možnost posebnih državnih strateških zalog plina, zanje pa da bi lahko najeli tudi skladišča v tujini. Trgovcem bi lahko, kot kaže, zapovedali, da delež plina zakupijo vnaprej, ne sproti in se tako izognijo cenovnim nihanjem.

Draga hrana se bo še dražila

Tudi hrana bo po napovedih vseh v prehranski verigi v prihodnjih mesecih še dražja. Kljub temu, da se po statističnih podatkih bolj ali manj draži že nekaj let.

Tako mali kot veliki trgovci zdaj od dobaviteljev pričakujejo nove cenike zaradi višjih cen energentov, transporta, embalaže – kot posledica razmer na Bližnjem vzhodu. A že zdaj so, kot opažajo potrošniki, cene hrane poletele v nebo.

Po podatkih statističnega urada se je, recimo, v šestih letih goveje meso podražilo za skoraj 70 odstotkov, za več kot 60 sadje, za polovico posneto mleko, za približno tretjino sir in kruh.

FOTO: POP TV

Glede na napovedane nove dvige cen v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) predlagajo nižji DDV, kar so že večkrat, za osnovne prehranske izdelke. "Naj bi se ta regresirana stopnja davka na dodano vrednost implementirala pri mleku, mlečnih izdelkih, jajcih, zelenjavi, sadju, pri žitu, pa pri mlevskih in pekovskih izdelkih," je naštevala predsednica TZS Mariča Lah.

Po podatkih trgovinske zbornice je prodaja živil prvič v desetletju padla za pet odstotkov. Glede DDV Lahova zato pravi: "Pričakujem samo še to, da se nemudoma in hitro zadeva realizira."

Čemur je kmetijska ministrica Mateja Čalušić danes prikimala: "Sosednje države imajo tudi petodstotno stopnjo DDV, tako da o teh številkah se trenutno pogovarjamo in ko se bomo odločili, bomo tudi konkretno povedali, kolikšna bo stopnja."

Slovenija ohranja eno najvišjih, 9,5-odstotno stopnjo davka na osnovna živila v regiji. V soseščini, na Hrvaškem, Madžarskem in v Italiji je bistveno nižja, približno petodstotna. V Avstriji pa bodo prav letos davčno stopnjo s sedanjih desetih odstotkov znižali na nekaj manj kot pet odstotkov. Nekaj podobnega bi torej, vsaj glede na ministričine besede, lahko pričakovali tudi pri nas.

podražitve gorivo hrana ddv
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI46

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GLAVAČ
08. 04. 2026 17.22
Skenslali smo gostilne,restavracije in nenuj e stvari v trgovini,kupna moč krepko pada.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
03. 04. 2026 15.30
Poslušajte! Deflacija ni apokalipsa, v katero vas želi prepričati FED. Deflacija se zgodi, ko zmaga produktivnost. Ko se tehnologija izboljša. Ko trgi niso prirejeni. To je naravno stanje gospodarstva, kjer se vrednost kopiči hitreje, kot jo lahko denarna masa razredči. Ampak tukaj je prevara: Prepričali so vas, da je deflacija nevarna, ker za preživetje potrebujejo inflacijo. Inflacija ni ekonomija, ampak denarno izčrpavanje. To je vladna naročnina za dihanje. Tako vam zasežejo delo, ne da bi vas prosili za dovoljenje. Vsak natisnjen dolar je mikro davek na vsak dolar, ki ga imate. In temu pravijo "spodbuda". V vašem življenju še nikoli nismo videli prostega trga. Niti enkrat. Kar ste videli, je igralnica centralne banke, kjer tiskajo žetone, prirejajo mize in temu pravijo "politika". Videli ste mehurčke sredstev, ki se maskirajo kot bogastvo. Videli ste zombi korporacije, ki jih ohranjajo pri življenju z injekcijami likvidnosti. Videli ste kaznovanje varčevalcev in nagrajevanje špekulantov. Vse do Bitcoina. Bitcoin je prvi trg, kjer ni mogoče manipulirati z dobavno shemo, pravil ni mogoče prepisati in vrednosti ni mogoče zmanjšati s strani odbora. 21 milijonov. Ostro zaustavitev. Brez izjem. Brez nujnih sestankov. Brez "samo tokrat". Deflacija v Bitcoinu ni kriza, ampak značilnost. Ko se produktivnost povečuje, ko se sprejemanje povečuje, ko se omrežje krepi, se kupna moč vsakega spletnega mesta (SAT) povečuje. To naj bi denar počel. Fiat valuta vas uči trošenja, ker je držanje kazni. Bitcoin vas uči varčevanja, ker čas nagrajuje disciplino. En sistem kaznuje varčevalce, da rešijo dolžnike. Drugi nagrajuje proizvajalce in omogoča, da se trgi naravno čistijo. Torej ja, deflacija ni sovražnik. Inflacija je. In Bitcoin je zdravilo.
Odgovori
-3
0 3
Watch-Man X
03. 04. 2026 14.07
Ko se bo enkrat vojna končala bo spet vse koker 30 let nazaj vključno z benzom to sem od vas komentatorjev izvedel.
Odgovori
+1
3 2
Samo navijač
03. 04. 2026 13.43
Realnost .Zvezne rezerve imajo doktorje ekonomije. Računalniške modele in 24.000 zaposlenih. Pa vendar inflacija še vedno preseneča vse. Bitcoin nima nobenega ekonomista. Pa vendar je njegova inflacija vedno znana. Preprostost je vrhunec prefinjenosti.
Odgovori
+1
2 1
Castrum
03. 04. 2026 13.12
Torej je Golob spet lagal?
Odgovori
+3
3 0
Rafael Kramar
03. 04. 2026 13.11
Večini vidim, da ni jasno, da trgovec lahko dviguje cene kolikor mu paše, če ni nikogar, ki bi mu plačal, kolikor si je zaželel, bo moral spustiti, ali pa lahko ima zase. In tu je osnovni problem rulje, ki se zapiči, da on to in to vse mora imeti, ne glede na ceno. "NE DAM TOLIKO", bi moral biti osnovni odziv vsakogar, ki naleti na nesmiselno povišanje cene. Ne pa jokat, da je drago, kupovat pa ravno toliko. In, ko še bolj dvignejo cene, jambraš še bolj in z nezmanjšano silovitostjo bašeš v voziček. In ko spet dvignejo, ti pa nimaš več dovolj za pokrivat te nesmiselne podražitve, greš do sindikata, ta organizira štrajk in delodajalec ti mora dati več denarja, da imaš spet za po trgovinah nosit. Daj povejte mi, kaj po vašem bo tu motiviralo trgovca, da ne bi spet dvignil cen...?!?
Odgovori
+1
2 1
Rafael Kramar
03. 04. 2026 13.00
Da o belem trgu ne govorimo. Včas si za 150€ lahko izbiral. Dans, da je mal lušna, je takoj 500...?!
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
03. 04. 2026 12.28
Pa inflacija 2%
Odgovori
+3
3 0
Morgoth
03. 04. 2026 12.12
Pa kako je dražja za 70%, če nas je Golobini prepričeval, da se je hrana pocenila (košarica)?🤡🤡🤡
Odgovori
+2
3 1
Rafael Kramar
03. 04. 2026 11.53
Kaj hrana, plače poglejte kam ste jih izstrelili. Za 100% so šle gor, BDP pa za 15. Ni čudno pol, da je revšna in da je drago po trgovinah!?
Odgovori
+3
3 0
razgledanec
03. 04. 2026 11.34
Meni ni jasno zakaj je kruh prinas tako drag veliko potujem in vse povsod je ceneje
Odgovori
+2
2 0
Rafael Kramar
03. 04. 2026 12.54
Popolnoma enostavno, zato, ker je lahko!! Rulja kupuje, kot, da denarja nikdar ne zmanjka, trgovec pa logično, da dviguje ceno, če kljub vsem dvigom še vedno vse sproti proda! Ko pa je enkrat proletarski tošl prazen, se gre pa stavkat in delodajalec ti mora dati več denarja, da imaš spet dovolj za dalje nosit v Lidle in Špare!
Odgovori
0 0
imt600
03. 04. 2026 10.24
Pridite na kmetih mamo vse
Odgovori
+4
4 0
Rafael Kramar
03. 04. 2026 12.55
Ja vežde. Tam imate tudi delo.
Odgovori
+1
1 0
Še89sekund
03. 04. 2026 10.14
Je treba delat na njivi in vrtu ,ne pa fitnesirat ,podpirat šanke ,kolesarit in podobne razvade ...
Odgovori
+3
4 1
Potouceni kramoh
03. 04. 2026 10.13
So stvari ki so bile pred korono po 1,30 evra zdaj so pa po 3,65 evra.
Odgovori
+6
6 0
slayer2
03. 04. 2026 09.41
Kako,če pravijo,da je inflacija samo 2,4%. A ste res taki Butalci,da nasedate vsemu kar vam plasirajo?!!!
Odgovori
+2
2 0
GLAVAČ
03. 04. 2026 09.34
Kupujemo samo kar je nujno,kupna moč že pada.
Odgovori
+8
8 0
GLAVAČ
03. 04. 2026 09.28
Mcdonalds je marca krepko dvignil cene,hvala lepa,končno.smo se poslovili od vas
Odgovori
+5
5 0
Še89sekund
03. 04. 2026 10.15
Od sedaj samo še jota pa žganci a ne ?
Odgovori
-1
0 1
Lark
03. 04. 2026 09.24
Ja in trgovci bodo povečali marže... gremo stavit?
Odgovori
+5
6 1
Sl0venc
03. 04. 2026 09.21
Vsaka vlada dovoli trgovinam, da imajo velike cene, da plačamo več DDV in da podjetja plačajo več davka od dobička. Petrol ima več dobička, odkar niso več povsod regulirane cene goriv. Če bi vlado kaj skrbelo za nas, bi lahko bile cene hrane polovične, trgovine bi še vedno imele dobiček. Če bo nižji DDV za hrano, bodo trgovine povečale marže, da ne bodo cene nič nižje.
Odgovori
+4
5 1
Pegasus2
03. 04. 2026 09.45
To že jst 20 let enim razlagam od višjih cen najbolj profitira država...istokt pri višanju minimalcev kdo dobi največ...država
Odgovori
+1
2 1
debata1
03. 04. 2026 09.08
Ali se kaj pomisli na upokojence z mizernimi pokojninami pod pragom revščine ,ki je 1021,00 EUR, pa jim vlada meče samo drobtinice,sebi in svojim so pa super plače povišali!!!!Sramotno za 4,2 + 1 %zvisanje pokojnin, letni dodatek za celih 5 EUR višji ,zimski dodatek sramotnih 150 eur!!!!Pa se 1% odtegljaja za dolgotrajno oskrbo od pokojnin, ki sploh ne deluje!!!!
Odgovori
+8
8 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677