Hrana vse dražja: cena krompirja v 10 letih narasla za več kot 100 odstotkov

Ali se tudi vi ob odhodu iz trgovine sprašujete, zakaj je vaša vrečka precej bolj lahka kot leta nazaj?

"Včasih si dobil eno 'ornk' vrečo. Zdaj dobiš pa vrečkico. Ne vrečko, vrečkico," pove prva sogovornica.

"Včasih sem eno veliko vrečo dobila, zdaj dobim pa eno majhno vrečko pa nimam kej nest sploh. Zelo drago je, res," ugotavlja druga sogovornica.

Številke kažejo, da se hrana iz meseca v mesec draži.

V primerjavi z lanskim avgustom so se cene živil občutno spremenile. Meso je dražje za 11 odstotkov, pri čemer je goveje in telečje meso poskočilo za kar 22 odstotkov, perutnina pa za 11. Sadje je dražje za devet odstotkov, maslo za 14, čokolada pa za 22 odstotkov.

Slovenska gospodinjstva so leta 2022 za življenjske potrebščine porabila povprečno 24.300 evrov. Kar 15 odstotkov tega zneska, približno 3.700 evrov, je šlo za hrano.

"Večji del teh sredstev je šel za meso in mesne pripravke, približno petina. Potem sledijo žita in žitni izdelki, približno 17 odstotkov, pa potem predpripravljena hrana, 13 odstotkov je šlo za sir, mleko, jajca," pove Zala Jakša iz Satističnega urada Slovenije.