Slovenija

Hrana vse dražja: cena krompirja v 10 letih narasla za več kot 100 odstotkov

Ljubljana, 15. 09. 2025 18.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Nuša Dekleva
Komentarji
28

Hrana se je v Sloveniji v 10 letih podražila za več kot polovico; krompir celo za več kot 100 odstotkov. Kar je bilo nekoč osnovno, danes postaja razkošje. Kupci pravijo, da je vrečka vse lažja, denarnica pa vse bolj prazna. Kaj se je najbolj podražilo?

Ali se tudi vi ob odhodu iz trgovine sprašujete, zakaj je vaša vrečka precej bolj lahka kot leta nazaj?

"Včasih si dobil eno 'ornk' vrečo. Zdaj dobiš pa vrečkico. Ne vrečko, vrečkico," pove prva sogovornica. 

"Včasih sem eno veliko vrečo dobila, zdaj dobim pa eno majhno vrečko pa nimam kej nest sploh. Zelo drago je, res," ugotavlja druga sogovornica. 

Številke kažejo, da se hrana iz meseca v mesec draži.

V primerjavi z lanskim avgustom so se cene živil občutno spremenile. Meso je dražje za 11 odstotkov, pri čemer je goveje in telečje meso poskočilo za kar 22 odstotkov, perutnina pa za 11. Sadje je dražje za devet odstotkov, maslo za 14, čokolada pa za 22 odstotkov.

Slovenska gospodinjstva so leta 2022 za življenjske potrebščine porabila povprečno 24.300 evrov. Kar 15 odstotkov tega zneska, približno 3.700 evrov, je šlo za hrano.

"Večji del teh sredstev je šel za meso in mesne pripravke, približno petina. Potem sledijo žita in žitni izdelki, približno 17 odstotkov, pa potem predpripravljena hrana, 13 odstotkov je šlo za sir, mleko, jajca," pove Zala Jakša iz Satističnega urada Slovenije. 

Račun za hrano (slika je simbolična).
Račun za hrano (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Če pa primerjamo z letom 2018, so gospodinjstva za življenjske potrebščine leta 2022 porabila kar 24 odstotkov več.

Še bolj občutne pa so spremembe v zadnjih 10 letih. Najbolj se je podražil krompir, in sicer za 103 odstotke. Sledijo sadje (94 odstotkov), oljčno olje (91 odstotkov), maslo (75 odstotkov) in meso (61 odstotkov). Sveže posneto mleko je dražje za 59 odstotkov, riž pa za 51. Cene kruha in izdelkov iz žit so se v zadnjem letu zvišale za tri odstotke, v desetih letih pa za 40. Prav tako je zelenjava od lani dražja za pet odstotkov, v desetletju pa za kar 44.

Slovenija pri rasti cen hrane izstopa tudi v evropskem merilu. Julija so se cene v državah članicah EU v povprečju zvišale za 3,4 odstotka, pri nas pa za sedem. Višje stopnje so zabeležili le še v Bolgariji, Romuniji in Estoniji.

podražitve hrana cena
KOMENTARJI (28)

Delavec_Slo
15. 09. 2025 19.58
+1
A res, država pa podpira lenuhe!!!!
ODGOVORI
1 0
Yon Dan
15. 09. 2025 19.51
+1
Vse to so globalisti namenoma naredili. Cilj je lakota in trpljenje ljudi, na vsakem koraku.
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
15. 09. 2025 19.46
+4
Statistika tudi pravi, da je inflacija le 1,9%. SURS vedno deluje po navodilih vlade, pa naj bo ta leva, desna, ali mavrična
ODGOVORI
4 0
proofreader
15. 09. 2025 19.44
+6
Ministrica pravi, da je potrebno delati brez marž. Potem bo šlo.
ODGOVORI
6 0
2mt8
15. 09. 2025 19.44
+3
Ma ne mi rečt? Še čudno, da niste rekli, da se je v 10 letih pocenil za 100%
ODGOVORI
3 0
devote
15. 09. 2025 19.44
+0
vse pozidano, same zelenice, robotske vrtne kosilnice in podobne neumnosti. krompir bi si morala vsaka hisa sama pridelati.
ODGOVORI
2 2
progresivnidaveknastanovanja
15. 09. 2025 19.44
+3
Ko je slo gorivo iz 1.4 na 1.7e, ker je evropa natisnila prevec koronskega denarja, so vsi drazili izdelke na racun nafte. Cena je padala nazaj izdelki so se pa še drazili in se še. Kivi iz 1.6 na 4.8e, v treh letih pa se zanic je. Vsi navajajo izgovor: saj se vse drazi...morem js tud...in pride do neskoncne spirale.
ODGOVORI
3 0
proofreader
15. 09. 2025 19.43
+9
Hrana gor, plače dol. Hvala, Robi.
ODGOVORI
9 0
bandit1
15. 09. 2025 19.38
+9
Kakšnih 10 letih? Vsak dan gre gor. Briga jih DDV je vedno višji.
ODGOVORI
9 0
ce.ce
15. 09. 2025 19.38
+4
svašta pop tv
ODGOVORI
4 0
pusi
15. 09. 2025 19.38
+6
Plešite butalci,
ODGOVORI
6 0
Wyatt
15. 09. 2025 19.38
+3
Plače naj bi se usklajevale z inflacijo. Minimalna placa leta 2015 je bila 790€. Zdaj je 1277.
ODGOVORI
5 2
progresivnidaveknastanovanja
15. 09. 2025 19.36
+1
Predsedni stranke NSI vrtovec, je ko je bil minister s svojimi kurjimi možgani sporocil celi Sloveniji, da ce bo petrol podrazil elektriko se pa odjemalci lahko prestavijo To je bil njegov odgovor na zvisanje cen pri vseh dobaviteljih.
ODGOVORI
4 3
bandit1
15. 09. 2025 19.39
-2
Ta puho glavec ne plačuje nobenih stroškov in ne ve koliko kaj stane.
ODGOVORI
1 3
Vakalunga
15. 09. 2025 19.36
+5
To je bil zadnji dar Marije Terezije od partizanov in komunistov naprej same barabe in lopovi
ODGOVORI
5 0
Po možganski kapi
15. 09. 2025 19.23
+0
Sam zaupam Gospodu Robiju in Tini,da bo sedaj vse cenejše.
ODGOVORI
4 4
slayer2
15. 09. 2025 19.20
+12
Januar 2026,izjava tedna:" Inflacija v letu 2025 je bila 2,4%" tole bo Bob leta,pa to!!!
ODGOVORI
12 0
ActiveR
15. 09. 2025 19.16
+8
Vlado vodi vrhunski manager lažnjivi pernati Pinokijo. Človek, ki uničuje našo deželo in naš narod potiska v revščino.
ODGOVORI
11 3
Slavko BabIč
15. 09. 2025 19.14
+9
Največji zaslužkar je trgovec, drugi država, ki pri 1 eiru za kg, pobere 9,5 centov! Kdaj bodo vrnili ddv na 18 %, ki je bil začasen ukrep janšistov?
ODGOVORI
12 3
txoxnxy
15. 09. 2025 19.14
+13
Še 10 X tolk boste dali zanj pa še srečni boste da ga boste sploh dobili . Od panelov na njivah ni še nihče preživel.
ODGOVORI
13 0
Slavko BabIč
15. 09. 2025 19.08
+8
Krompir je 5 letih narasel za 100 %! Leta 2014 je bil po 40 centov kilogram, a dobil si ga tudi za 30 centov! ne lažite!
ODGOVORI
9 1
