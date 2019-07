Napovedane obilnejše padavine: v slovenski Istri strah pred pronicanjem kerozina

Generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes je v začetku tedna dejal, da ga je po nekaterih ocenah v zemljini okoli 1000 litrov, a je izpostavil, da je treba počakati na stroko. Na SŽ so ta teden tla predora pri Hrastovljah tudi zaščitili z membrano."Če bi v naslednjih dneh voda pronicala skozi predorsko skalo na tla, se bo na ta način odvajala,"je pojasnil generalni direktor SŽ.

Iztirjenje tovornega vlaka na progi Divača–Koper je Primorce razburilo predvsem zaradi izlitja kerozina, ki bi lahko ogrozil njihov rižanski vodni vir . Pristojne službe so po nesreči izkopale 200 kubičnih metrov zemljine, koliko je v njej kerozina, pa bodo pokazale analize Agencije RS za okolje.

Bržan: Istri grozi ekološka katastrofa

Bojazen, da bi kerozin prišel do rižanskega vodnega vira, so ministruSimonu Zajcuta teden izrazili tudi vsi štirje istrski župani. Predstavili so mu dva predloga novega vodnega vira, iz katerega bi oskrbovali slovensko Istro, podrobnosti predlogov pa še niso javno predstavili.

Po torkovem srečanju z Zajcem je sicer koprski župan Aleš Bržan dejal, da ima Istra še vedno veliko težavo, saj ji grozi ekološka katastrofa. Možnost, da bo njihov vodni vir onesnažen, je namreč z vsakimi padavinami večja. "Bali se bomo vsakih padavin,"je dodal. Vodo sicer na Obali že sedaj dobavljajo tudi iz sosednje Hrvaške in iz kraških vodovodov.

V petek pa so občinski svetniki občin Piran, Izola, Ankaran in Koper na prvi skupni seji sprejeli pet sklepov, s katerimi od države med drugim zahtevajo okrepitev ukrepov za zaščito pitne vode. Pričakujejo, da jim bo država v mesecu dni predložila terminski načrt dejavnosti za zagotovitev nujnega zadostnega in varnega vodnega vira za slovensko Istro.

Direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj je ob tem zagotovil, da je voda v zajetju Rižane zaenkrat neoporečna, a bo v primeru onesnaženja vodnega vira treba črpanje podtalnice ustaviti. Sicer so v stikih tako s Kraškim kot Istrskim vodovodom. Iz slednjega so jim tudi obljubili, da jim bodo iz svojega vira dali na razpolago dobrih 200 litrov vode na sekundo.