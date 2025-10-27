Svetli način
Slovenija

Hribar: Družini Janša nismo dali niti enega evra popusta

Ljubljana, 27. 10. 2025 19.04 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , K.H.
Komentarji
115

Nekdanji direktor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS Marjan Hribar je pred preiskovalno komisijo DZ o sumih nezakonitega financiranja strank zanikal posebno ugodnejšo obravnavo družine Janša med dopustom v Vili Zlatorog v letih 2020 in 2021. "Družini Janša nismo dali niti enega evra popusta," je poudaril.

Predsednica komisije DZ Tamara Vonta (Svoboda) je želela razčistiti, ali je pri oddajanju protokolarnega objekta Vila Zlatorog takratnemu predsedniku vlade v letih 2020 in 2021 Janezu Janši prišlo do posebne oziroma ugodnejše obravnave. Zanimalo jo je predvsem, ali so za Janšo pri tem veljali "posebna pravila in cenik" ali pa je stroške poravnal po rednem, tržnem ceniku, "kot da bi šel na dopust nekdo drug." Ob tem je spomnila, da je družina Janša v vili prvič dopustovala od 16. do 23. julija 2020, Marjan Hribar pa je aprila omenjenega leta postal vršilec dolžnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS (JGZ Brdo).

Hribar je pojasnil, da je družina Janša v Vili Zlatorog dopustovala dvakrat, prvič julija 2020 in drugič leto dni kasneje. Zatrdil je, da je v obeh primerih šlo za zasebni obisk, račun pa je po njegovih besedah poravnala družina sama. V enem primeru je družina zakupila vilo v celoti, v drugem primeru pa le nekaj sob, računi pa so se po njegovem spominu gibali med sedem in 10.000 evrov.

V Vili Zlatorog naj bi pred dnevi dopustovala širša družina predsednika vlade.
V Vili Zlatorog naj bi pred dnevi dopustovala širša družina predsednika vlade.-2 FOTO: Trma.si

Na vprašanje Vonte, ali drži, da je bilo do junija 2020 mogoče celo vilo najeti za 2500 evrov na noč, je Hribar odgovoril, da ima direktor možnost "kadarkoli kakorkoli posegati v cenik". Spomnil je, da so turistični objekti v času epidemije covida-19 samevali, tako je bilo tudi z vilo Zlatorog. "Družini Janša nismo dali niti evra popusta," je zatrdil.

A je predsednica komisije vztrajala, da želi razčistiti nejasnosti v zvezi s ceniki, ob tem pa izpostavila vprašanje, ali drži, da se je cena najema Vile Zlatorog spremenila manj kot mesec dni pred dopustom družine Janša leta 2020. Od 23. junija omenjenega leta je znašala 1500 evrov na noč, torej bi sedemdnevni najem znašal 10.500 evrov, je ugotovila.

"Vodilo družine Janša nikoli ni bilo, da bi mi šli spreminjati cenik. Nam je bilo pomembno le, da dobimo neke prihodke," je odgovoril Hribar. "Še danes trdim, da so za ta dopust plačali veliko," je dodal.

Preberi še Janševi sorodniki letovali v razkošni državni Vili Zlatorog?

Vonto je zanimalo tudi, ali drži, da naj bi novi cenik začel veljati prvega julija omenjenega leta, upravni odbor javnega zavoda pa je bil s tem seznanjen šele v začetku avgusta. "Drži," se je odzval Hribar.

Poudaril je, da za spremembo cenika ni potreboval odobritve upravnega odbora, ampak jih je o tem le seznanil. Večkrat je poudaril tudi, da sta ga upravno sodišče in KPK razbremenila očitkov o kršitvi integritete v tem primeru. "Na koncu je bil pravnomočno izrečen umik kršitve integritete, KPK pa se mi je opravičila," je poudaril.

Vonto je zanimalo še, ali je običajno, da se račun izda več kot teden dni po tistem, ko stranka konča dopust. "Se dogaja, ker so storitve lahko raznolike," je odgovoril Hribar, a dodal, da ne ve, ali je do tega prišlo tudi v konkretnem primeru.

Vonta je izpostavila še, da je bil račun za dopust družine Janša plačan po zapadlosti. V obdobju med izdajo računa in njegovim plačilom, pa je bil nov cenik potrjen na upravnem odboru, "kar je vseeno nekoliko nenavadno sovpadanje," je med drugim poudarila.

janez janša vila zlatorog dopust družina janša
KOMENTARJI (115)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
27. 10. 2025 20.41
+1
Kaj reči o politiku kot je Janša, ki nas je času kovida maltretiral, nas omejeval, žalil, uporabljal silo... On, Vladar samodžec pa se je zavlekel v protokolarno vilo in tam užival vstran od oči javnosti. Denar in to velik pa je zanj, kot je videti, najmanjši problem.
ODGOVORI
1 0
Diabloss
27. 10. 2025 20.39
-1
to je vse ok ker gre za JJ. Za kogarkoli drugega bi pa že kričali, da mora vlada odstopit
ODGOVORI
1 2
Pacho Herrera
27. 10. 2025 20.39
-1
Si predstavljate da Golob pa Tinca tkole lezita pred vilo na Bledu….za 10.000eur za en teden…jst mislm da jih javno lincajo
ODGOVORI
1 2
myomy
27. 10. 2025 20.35
-1
Ta je tud na Dolenjskem gor rasel, kajne? Kri ni voda.
ODGOVORI
2 3
ETNEM
27. 10. 2025 20.34
+3
Kakšna bedarija
ODGOVORI
3 0
lokson
27. 10. 2025 20.33
+5
Kakšna patetika in pokvarjenost. Pa da se vam da. Kaj ko bi zapisali povzetek pisma protokolarnega osebja, katero je obelodanilo kdo od naših politikov se je igral Tita in to na stroške države, ter se arogantno obnašal do personalna. In, ni bil Janša, kateri je za razliko od nekaterih lizunčkov vse plačal sam. Pokvarjenci. Zakaj Vonta ne preiskuje tega, kjer so zaposleni vse povedali, kako stvari izgledajo v resnici.
ODGOVORI
6 1
myomy
27. 10. 2025 20.32
+0
Poglejte na Tubi "Mladi za mlade - Nase prvo zadnje srecanje (1989)". Tale Janez je že od nekdaj bil pameten.
ODGOVORI
2 2
Iqos
27. 10. 2025 20.31
+3
Da daš 10 jurjev za dopust moraš pa velik več zaslužit kot 3 jurje neto poslanske plače.
ODGOVORI
6 3
myomy
27. 10. 2025 20.37
Ni nujno, da jih ravno zaslužiš. So še drugi načini kako priti do denarja.
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
27. 10. 2025 20.30
+3
Ko zagusti pa prec JJ-a obirat 😂
ODGOVORI
5 2
jank
27. 10. 2025 20.30
-6
Janša je bil ob ogromno denarja zaradi sodnih procesov in kazni, ki jih kar naprej plačuje. A glej ga vraga, za teden dni je v elitni in redkim dostopni vili pa brez težav pustil kar 10.500 €. Od kod mu denar, če vemo, da hodi na golf in potovanja v eksotične, mondene in zelo drage destinacije? Ali še vedno jemlje iz kovčkov, ki jih je napolnila trgovina z orožjem? Ali so financerji strici iz ozadja iz njegove globoke države???? A ubogi starčki še kar hodijo k njemu jokat, kako težko živijo. On pa pred njimi govori o konkurenci kot o kaviar socialistih. Popolnoma jasno je, da je on kaviar blefer, ker se baše z njim v od navadnih ljudem nedostopni vili, vili, ki jo lahko gledamo samo od daleč.
ODGOVORI
4 10
Rabbit
27. 10. 2025 20.34
+4
Pokaž te njegove kovčke, pa ga naznani in naj ga zaprejo. SICER dej pa že enkrat mir s temi natolcovanji!
ODGOVORI
4 0
myomy
27. 10. 2025 20.29
-4
To je po moje pokraden partijski , komunjarski denar, ko je bil še predsednik ZSMS. V tržnem gospodarstvu ga zagotovo ni zaslužil.
ODGOVORI
3 7
komarec
27. 10. 2025 20.37
+0
Od nekdaj meša meglo, delal ni nikoli. Blefer, pri poplavah se je pred kamerami pokazal kako solidaren je. Delal je vsega par ur in še to bolj slabo.
ODGOVORI
1 1
Miha M.
27. 10. 2025 20.28
+2
kje so moji komentarji?
ODGOVORI
2 0
Kod.
27. 10. 2025 20.32
+3
Po moje je kriv kozmični dež 🌧
ODGOVORI
3 0
Japa Jade
27. 10. 2025 20.33
+1
Dobrodosel v klubu 🤣
ODGOVORI
1 0
Miha M.
27. 10. 2025 20.27
+9
Dajte ze povedat s čim je C I G O usodno poškodoval acota? česa se bojite
ODGOVORI
10 1
Samo-ne-rdeci
27. 10. 2025 20.25
+6
preusmerjanje pozornosti. usmerjen portal.
ODGOVORI
9 3
Stojadina-sportiva
27. 10. 2025 20.25
+7
Še kako o narezku Pivčeve prosimo, ker od dobrega dela vlade se nam že očesa rosijo.
ODGOVORI
8 1
Tičfirič
27. 10. 2025 20.23
+12
Ta Vonta je prav ogabno tečna
ODGOVORI
14 2
Kod.
27. 10. 2025 20.22
+4
Članek za joža pa joža in frenkija,ker zadnje čase sta na dopustu🚀
ODGOVORI
5 1
Pavijan.
27. 10. 2025 20.26
+3
Ja onadva veliko vesta
ODGOVORI
3 0
marker1
27. 10. 2025 20.21
+9
Ko levičarjem spet ne gre tako kot bi moralo, se potegne iz naftalina prežvečena afera o JJ.
ODGOVORI
13 4
myomy
27. 10. 2025 20.21
+1
10.000 ojrov za teden dni dopusta. Kaj pa dela ta človek? Aja .... živi na račun davkoplačevalcev.
ODGOVORI
5 4
marker1
27. 10. 2025 20.26
+1
Pa poglej kulturno ministrico. Čisto vsakokrat, ko se pokaže na kamerah ima drago novo obleko. Tudi ta živi na naš račun.
ODGOVORI
3 2
peresni
27. 10. 2025 20.20
-4
Koliko je plačal križarjenje na jahtah tajkunov in igranje golfa vsako leto na Mavricijusu? Desne sramote utihnite!!!!!!
ODGOVORI
5 9
marker1
27. 10. 2025 20.28
+3
Če bi bilo kaj narobe, bi ga že davno procesirali. Kaj pa če bi še malo o romunskih računih?
ODGOVORI
4 1
