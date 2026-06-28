Hribolazenje z otroki – polnjenje ali praznjenje baterij?

Mama štirih otrok, dveh najstnikov in dveh manjših, sicer pa dolgoletna gorska vodnica in tudi avtorica knjige Majhni koraki, veliki vrhovi , Urška Petek pravi, da s hojo v hribe začnemo postopoma in dodaja: "Pomembno je tudi, da se pravilno pripravimo, da pred odhodom v hrib naberemo izkušnje s prebiranjem priročnikov, knjig in potem začnemo z iskanjem cilja glede na naše sposobnosti. Izlet vedno prilagodimo najšibkejšemu členu, vprašamo se, koliko zmore prehoditi, kaj ga motivira, zanima, vsem članom razložimo, kam gremo in kaj nas čaka ..."

Normalno je, da se otroci pritožujejo, tarnajo, da jih kaj boli, da ne morejo več, pomaga pa, če jim preusmerimo pozornost z didaktičnimi igrami – z besedno igro, iskanjem in štetjem markacij, tekmujte v opazovanju, vsakih 10 korakov sledi en poskok, povejte kakšno šalo ...

Užitek v naravi pride postopoma, otroci, ki so jih starši v otroštvu vozili v hribe, imajo več možnosti, da bodo skozi leta tam našli svojo uteho. "Normalno je, da so najstniki denimo v razvojni fazi uporništva, zato morda kdaj stopimo tudi mi kakšen korak nazaj in se ne pritožujmo, če bo hodil s slušalkami, slej kot prej jih bo zagotovo snel in ugotovil, da se okrog njega nekaj dogaja in da lahko posrka kaj koristnega iz okolice."

Hribolazenje je sicer tek na dolge proge, a velika dota, ki jo lahko damo otroku, zaključi Urška Petek.

Katere so tri poti, ki bi jih priporočila družinam z majhnimi otroki, kdaj naj otrok nosi svoj nahrbtnik in kaj naj imamo v hribih vedno s seboj, pa v celotnem posnetku pogovora kolegov oddaje Svet na Kanalu A.