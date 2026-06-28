Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Hribolazenje z otroki – polnjenje ali praznjenje baterij?

Ljubljana, 28. 06. 2026 07.25 pred 38 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Nuša Lesar
Bratec in sestrica v hribih

Marsikdo bi si želel med počitnicami pobegniti od vroče betonske džungle in gneče na plaži. Okrog deset stopinj hladnejši hribi kar kličejo po naši družbi, a kaj ko odrasli in otroci hojo v hrib pogosto doživljamo različno. Za starejše je to dragocena priložnost za mir, svež zrak, čas zase, za otroke na drugi strani pa mučenje in dolgčas.

Mama štirih otrok, dveh najstnikov in dveh manjših, sicer pa dolgoletna gorska vodnica in tudi avtorica knjige Majhni koraki, veliki vrhovi, Urška Petek pravi, da s hojo v hribe začnemo postopoma in dodaja: "Pomembno je tudi, da se pravilno pripravimo, da pred odhodom v hrib naberemo izkušnje s prebiranjem priročnikov, knjig in potem začnemo z iskanjem cilja glede na naše sposobnosti. Izlet vedno prilagodimo najšibkejšemu členu, vprašamo se, koliko zmore prehoditi, kaj ga motivira, zanima, vsem članom razložimo, kam gremo in kaj nas čaka ..."

Urška Petek
Urška Petek
FOTO: Aljoša Kravanja

Normalno je, da se otroci pritožujejo, tarnajo, da jih kaj boli, da ne morejo več, pomaga pa, če jim preusmerimo pozornost z didaktičnimi igrami – z besedno igro, iskanjem in štetjem markacij, tekmujte v opazovanju, vsakih 10 korakov sledi en poskok, povejte kakšno šalo ...

Užitek v naravi pride postopoma, otroci, ki so jih starši v otroštvu vozili v hribe, imajo več možnosti, da bodo skozi leta tam našli svojo uteho. "Normalno je, da so najstniki denimo v razvojni fazi uporništva, zato morda kdaj stopimo tudi mi kakšen korak nazaj in se ne pritožujmo, če bo hodil s slušalkami, slej kot prej jih bo zagotovo snel in ugotovil, da se okrog njega nekaj dogaja in da lahko posrka kaj koristnega iz okolice."

Hribolazenje je sicer tek na dolge proge, a velika dota, ki jo lahko damo otroku, zaključi Urška Petek.

Katere so tri poti, ki bi jih priporočila družinam z majhnimi otroki, kdaj naj otrok nosi svoj nahrbtnik in kaj naj imamo v hribih vedno s seboj, pa v celotnem posnetku pogovora kolegov oddaje Svet na Kanalu A.

svet hribolazenje družine otroci urška petek

Polovica države do torka obarvana v rdeče

Psihosomatske motnje pri otrocih: ko duševna stiska postane fizična

Bibaleze.si Varnost otrok v naravi: Kako jih zaščititi pred klopi
24ur.com Kam z mulci poleti?
Bibaleze.si Kaj, če nekdo na plaži snema vašega otroka?
Bibaleze.si Kako otrokom omogočiti lepe počitnice? Nasveti za nepozabno poletje
Bibaleze.si Kako poskrbeti za otrokovo počutje med poletno vročino?
24ur.com 'Soba, v kateri spimo, naj bo brez klime, prezračena in zatemnjena'
24ur.com Ali znamo nuditi prvo pomoč v primeru utopitve?
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emtisunce
28. 06. 2026 08.04
Tale je tipičen primer zakaj v hribih ni več miru, ker vlači sabo otroke, ki nenehno kričijo, godrnjajo, tarnajo, ... .. Otroci morajo biti doma se učiti in delati.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kaj, če nekdo na plaži snema vašega otroka?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
zadovoljna
Portal
Skriti biser: Bližnje jezero, kjer se lahko takoj ohladite
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
vizita
Portal
Zdravniki so dve leti ignorirali njene simptome, nato pa je izvedela za težko diagnozo
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
cekin
Portal
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Ko se je nogometaš zgrudil, je o življenju odločala ena sama naprava
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
dominvrt
Portal
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
To je najslabši čas za zalivanje trate
To je najslabši čas za zalivanje trate
okusno
Portal
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763