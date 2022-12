Hrovatove moderne vrtne hiške

Izdelki v mizarstvu Hrovat so inovativni ter so plod njihovega skupnega sodelovanja. Skupaj namreč iščejo najboljše in najučinkovitejše rešitve, da lahko omogočijo udobje v vseh letnih časih. Zavedajo se, da je samo dobro sodelovanje ključ do kakovostnega, odgovornega in produktivnega dela. Svoje delo opravljajo po najboljših močeh in po najučinkovitejši poti. In ne mine dan, ko ne bi v roke prijemali knjige, obiskovali seminarjev ali delili pridobljenega znanja na socialnih omrežjih.

Kratka predstavitev izdelkov in storitev mizarstva Hrovat

Mizarstvo Hrovat ponuja moderne, inovativne, kakovostne in izjemno funkcionalne izdelke:

- lesene podeste in terase,

- stojnice,

- balkonske ograje,

- lesene vrtne luči,

- pergole, nadstreške,

- opaž, ladijski pod,

- lesene fasade,

- lesene vrtne ograje,

- vrtne lope , hiške in ute

- urbana oprema,

- glamping oprema,

- drugo.

Na spletni strani podjetja hrovat.net vedno lahko preverite, kaj je pravkar prišlo iz njihove pisarne. V tem hipu so najbolj sveža ponudba:

- vrtna pisarna Blühendes,

- Cubie pergola z letno kuhinjo Bali,

- vrtna hiška z letno kuhinjo Boston,

- vrtna hiška z nadstreškom Chicago.