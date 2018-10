Hrup: namesto da bi reševala težave, jih država pometa pod preprogo

Slovenija je na začetku poletja, ko je Cerarjeva vlada opravljala tekoče posle, sprejela uredbo o hrupu. Novinarka rubrike 24ur InšpektorPetra Čertanc Mavsar je zdaj, nekaj mesecev pozneje, preverjala, kaj pomeni ta uredba, kaj je naša država sprejela in kakšne so posledice te odločitve. Uredba je v mnogočem korak nazaj, namesto da bi se država lotila urejanja problema, se dela, da problema ni, in potiska težave pod preprogo. Namesto da bi sledila priporočilom svetovne zdravstvene organizacije, omejevala hrup pri izvoru, se aktivno trudila k izboljšanju razmer na področju onesnaženja s hrupom ... raje niža standarde. Na to opozarjajo zdravstveni strokovnjaki, to kažejo podatki, na to opozarja NIJZ, novinarji, ki se ukvarjajo z zdravjem prebivalstva, prav tako nevladne organizacije. Da je bil način sprejemanja uredbe sporen, je ugotovila tudi protikorupcijska komisija, ki proti odgovornim vodi postopek.

In kje so v vsem tem ljudje, prebivalci? Ekipa 24ur Inšpektor je z meritvami na terenu preverjala, kakšen je hrup v našem okolju. V prispevku pa boste videli tudi primer gospe Brede Vrhunec, ki že leta živi v tako hrupnem okolju, da pravi, da so stvari nevzdržne.