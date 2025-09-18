Hrvaška bo še zrezala cene osnovnim izdelkom: cenejše plenice, olje, sladkor ...

Cene osnovnih izdelkov v trgovinah na Hrvaškem bodo kmalu še ugodnejše. Čeprav je hrvaška vlada že omejila cene za 70 izdelkov, Net.hr poroča, da bo za deset izdelkov maksimalna cena še dodatno znižana. Med artikli, ki se bodo kmalu prodajali še po nižji ceni, so nekateri najpogosteje kupljeni izdelki. Tako bo liter sončničnega olja, ki je bil doslej omejen na 1,72 evra odslej stal največ 1,62 evra. Sladkor, ki se je lahko prodajal za največ 1,33 evra, bo zdaj lahko na policah za največ 99 centov. Nižje bodo tudi cene plenic. Ena plenica je lahko zdaj stala največ 30 centov, odslej pa bo zgornja cena 25 centov. Olje bo tako cenejše za okoli šest odstotkov, sladkor 25, plenice pa 17 odstotkov. Končni cenik bo hrvaška vlada objavila čez 14 dni, iz Zveze za zaščito potrošnikov pa opozarjajo, da nižje cene niso smiselne, če izdelkov potem ni na policah.

Inšpektorji so namreč ugotovili, da znižani izdelki v trgovinah niso vedno na voljo. Od 7. februarja do 5. septembra so opravili več kot 3500 inšpekcijskih pregledov in ugotovili, da vsak četrti trgovec ni upošteval pravil. Od skupnega števila opravljenih pregledov pri več kot 70 odstotkov pregledanih niso ugotovili kršitev, pri preostalih 26,8 % opravljenih pregledih pa je bilo ugotovljeno, da trgovci pri 3017 izdelkih niso izpostavili vizualne identifikacijske oznake, pri 342 izdelkih pa je bilo ugotovljeno, da so jo prodajali nad najvišjo dovoljeno ceno.

V Hrvaški gospodarski zbornici pravijo, da razumejo potrebo po zaščiti najbolj ranljivih, vendar dolgoročno menijo, da omejevanje trga ni trajnostna rešitev. Kljub vsem prizadevanjem za upoštevanje sklepa imajo trgovci še vedno izzive pri nabavi določenih vrst blaga, zlasti tistih, ki so na svetovnih borzah doživele velika nihanja, je dejala Maja Bogović, direktorica Sektorja za trgovino Hrvaške gospodarske zbornice.