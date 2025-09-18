Svetli način
Tujina

Hrvaška bo še zrezala cene osnovnim izdelkom: cenejše plenice, olje, sladkor ...

Ljubljana , 18. 09. 2025 09.42 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
21

Na Hrvaškem je vlada rast cen nekaterih nujnih življenjskih potrebščin že omejila. Zdaj so se odločili, da bodo še za deset proizvodov dodatno znižali cene. Prodajalci tako denimo otroških plenic, sladkorja in sončničnega olja ne smejo prodajati nad določeno ceno.

Cene osnovnih izdelkov v trgovinah na Hrvaškem bodo kmalu še ugodnejše. Čeprav je hrvaška vlada že omejila cene za 70 izdelkov, Net.hr poroča, da bo za deset izdelkov maksimalna cena še dodatno znižana. Med artikli, ki se bodo kmalu prodajali še po nižji ceni, so nekateri najpogosteje kupljeni izdelki. Tako bo liter sončničnega olja, ki je bil doslej omejen na 1,72 evra odslej stal največ 1,62 evra. Sladkor, ki se je lahko prodajal za največ 1,33 evra, bo zdaj lahko na policah za največ 99 centov. Nižje bodo tudi cene plenic. Ena plenica je lahko zdaj stala največ 30 centov, odslej pa bo zgornja cena 25 centov. Olje bo tako cenejše za okoli šest odstotkov, sladkor 25, plenice pa 17 odstotkov. Končni cenik bo hrvaška vlada objavila čez 14 dni, iz Zveze za zaščito potrošnikov pa opozarjajo, da nižje cene niso smiselne, če izdelkov potem ni na policah.

Košarica živil
Košarica živil FOTO: Shutterstock

Inšpektorji so namreč ugotovili, da znižani izdelki v trgovinah niso vedno na voljo. Od 7. februarja do 5. septembra so opravili več kot 3500 inšpekcijskih pregledov in ugotovili, da vsak četrti trgovec ni upošteval pravil. Od skupnega števila opravljenih pregledov pri več kot 70 odstotkov pregledanih niso ugotovili kršitev, pri preostalih 26,8 % opravljenih pregledih pa je bilo ugotovljeno, da trgovci pri 3017 izdelkih niso izpostavili vizualne identifikacijske oznake, pri 342 izdelkih pa je bilo ugotovljeno, da so jo prodajali nad najvišjo dovoljeno ceno.

V Hrvaški gospodarski zbornici pravijo, da razumejo potrebo po zaščiti najbolj ranljivih, vendar dolgoročno menijo, da omejevanje trga ni trajnostna rešitev. Kljub vsem prizadevanjem za upoštevanje sklepa imajo trgovci še vedno izzive pri nabavi določenih vrst blaga, zlasti tistih, ki so na svetovnih borzah doživele velika nihanja, je dejala Maja Bogović, direktorica Sektorja za trgovino Hrvaške gospodarske zbornice.

KOMENTARJI (21)

BBcc
18. 09. 2025 11.15
Hrvaškem*
ODGOVORI
0 0
BBcc
18. 09. 2025 11.15
Marže za živila so dejansko prevelike prinas. Na hrvaškem bodo to omejili. Pametno.
ODGOVORI
0 0
kinimod
18. 09. 2025 10.59
Ko bom dobil Božičnico , bom v Zambratji dekal špežo !
ODGOVORI
0 0
Lujzek Biber
18. 09. 2025 10.57
+0
Golobar pa mi?
ODGOVORI
1 1
lusma00
18. 09. 2025 10.50
+2
Konec sezone je zdaj bojo pa spustili cene da bojo ljudje sploh lahko preživeli
ODGOVORI
2 0
Protoc
18. 09. 2025 10.42
+1
Na Hrvaskem cenejši Slovenski izdelki..alpsko mleko, poli, argeta...v Sloveniji pa cenejši Hrvaški izdelki..a ni to smešno..da odpeljes v drugo drzavo in prodajas ceneje?
ODGOVORI
1 0
Razsuti Tovor
18. 09. 2025 10.48
+1
Ni vedno tako. V Italiji so naši izdelki cenejši, pri nas pa italijanski dražji.
ODGOVORI
1 0
džonborno
18. 09. 2025 10.40
+8
Konec sezone, ovce od turistov so ostrižene, zdaj lahko taksisti v miru preštejejo zaslužke, vlada lahko limitira cene, cestnine lahko vrnejo na normalo, Nepalce in Srbe lahko pošljejo nazaj v domovino, Severina lahko vzame dopust itd!
ODGOVORI
8 0
Glavni_Baja
18. 09. 2025 11.05
ovce, tO pa ja 😁😁😁
ODGOVORI
0 0
proofreader
18. 09. 2025 10.38
+3
Naša ministrica pravi, da bi morali trgovci delati z minimalnimi maržami, ali pa celo brez marž.
ODGOVORI
5 2
proofreader
18. 09. 2025 10.38
+11
Golob nam je zagotovil kruh po 19 centov. ❤️ Samo se ga nikjer ni dalo kupiti.
ODGOVORI
12 1
deny-p
18. 09. 2025 11.05
+1
Ne, takoj se je prodal....🤣🤣
ODGOVORI
1 0
vvvilice
18. 09. 2025 10.31
+4
Kaj pa naša famozna košarica?
ODGOVORI
8 4
Hani Vajk
18. 09. 2025 10.38
-2
Ne živiš ob meji. V tem primeru bi vedel, da cela hrvaška in madžarska meja hodi v Slovenijo po špecerijo. Nič ti tu ne manjka.
ODGOVORI
4 6
proofreader
18. 09. 2025 10.41
+4
Mi pa v Italijo in Avstrijo.
ODGOVORI
4 0
janimir
18. 09. 2025 10.44
+3
Pol Slovenije pa v Avstrijo, Italijo....Tam so nizke plače pa imajo nizke cene, za razliko od nas bogatih. Tudi s HR ni vse tako. Veliko stvari je cenejših, veliko pa dražjih....
ODGOVORI
3 0
Razsuti Tovor
18. 09. 2025 10.31
+4
... in ko bo poletna sezona, bodo spet popustili ter dvignili cene.
ODGOVORI
4 0
Protoc
18. 09. 2025 10.46
Haha..kdaj so pa spustili cene..samo za kak trenutek..vedno se bo višalo..ko seveda bo izgubil pomen evro, se bo resetiralo..ker kruh hlebec hribovc..po 10eur zdaj, kaj bo cez 5let?? Kaj 15-20 eur za 1.5 hribovca
ODGOVORI
0 0
kakorkoliže
18. 09. 2025 10.17
+2
Kam smo prišli, ko cene ne določa več trg ampak karteli, ki dogovorijo ceno.
ODGOVORI
4 2
marker1
18. 09. 2025 10.16
+8
To je prava politika ki skrbi za svoje prebivalstvo, za razliko od naše, ki samo zapravlja, dviguje davke in s tem tudi cene.
ODGOVORI
10 2
Protoc
18. 09. 2025 10.48
Ja z cem pa naj služijo..prodali so vse proizvodnje..zato pa na narodu z radarji, kazni in seveda davke na davke.
ODGOVORI
0 0
