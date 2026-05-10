Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Hrvaška daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov

Ljubljana, 10. 05. 2026 09.05 pred 1 uro 1 min branja 28

Avtor:
Ne.M. STA
Hrvaška, morje, plaža, splošna

Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaška ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov, pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave.

V lanski anketi je 29 odstotkov vprašanih dejalo, da ne nameravajo na dopust, letos to velja za 23 odstotkov vprašanih, so navedli v Mediani.

Dopusti bodo letos nekoliko daljši. Lani si je 12 odstotkov vprašanih privoščilo le do štiri dni dopusta, letos pa bo teh z najkrajšimi dopusti šest odstotkov.

Po drugi strani se povečuje delež daljših dopustov - več kot 10 nočitev si je lani privoščila četrtina vprašanih, letos pa si jih namerava 29 odstotkov vprašanih.

Na Jadranu
Na Jadranu
FOTO: AP

Daleč najbolj pomembna destinacija Hrvaška

Kljub rahlemu padcu Hrvaška ostaja daleč najbolj pomembna destinacija slovenskih dopustnikov - tam bo dopust preživela več kot polovica vprašanih.

Nekaj več kot desetina bo dopust preživela v Sloveniji, šest odstotkov se jih odpravlja v Grčijo, pet odstotkov v Italijo, po trije odstotki pa v Albanijo ali Španijo in dva odstotka v Turčijo.

Največ dopustnikov bo izbralo zasebne sobe ali apartmaje (41 odstotkov) in hotele (28 odstotkov), precej manj pa se jih bo odpravilo v kamp. Če je še lani kampiralo kar 15 odstotkov prebivalcev Slovenije, jih letos to namerava osem odstotkov.

Štirje odstotki vprašanih bodo dopust preživeli na vikendih, šest odstotkov pa pri prijateljih ali sorodnikih.

Mediana je raziskavo izvedla med 21. in 23. aprilom z metodo spletnega anketiranja na reprezentativnem vzorcu 500 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

mediana anketa dopust slovenci

Goriva v torek po napovedih cenejša

Temna skrivnost nekdanje Jugoslavije: izginuli otroci

24ur.com Na poletni dopust tri četrtine Slovencev, najraje na Hrvaško
Cekin.si Kje najraje dopust preživljajo Slovenci?
24ur.com Lepo vreme, prazna mesta, Slovenci pa v Italiji, Španiji ...
24ur.com Največ zanimanja za Turčijo, Egipt, Kubo, Peru, Maroko
Cekin.si Kje Slovenci počitnikujemo v hladnejših mesecih?
24ur.com Kakšna turistična sezona se nam obeta?
24ur.com Skoraj polovica Slovencev se je lani sončila pri južnih sosedih
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss slo
10. 05. 2026 10.25
kako boste trpeli poleti..dolge kolone ,rekordi..im fuzbal z njimi v glavnih vlogah..ne zelim bit v vasi kozi
Odgovori
0 0
Kriss slo
10. 05. 2026 10.19
pred nosom imamo svetovno znano destinacijo..tja hodijo bezos,gates,oprah,beyonce,bill clinton,nicole kidman,david backham,demi more in mnogi drugi...ne zato ker je poceni ampak tako lepo..glede navtuke hrvaska v evropi nima konkurence...vi kj navtike povohali niste seveda tega ne morete vedeti..komentira pa raja na minimalcu z dokoncano srednjo solo,ki so bili na hrvaskem nazadnje s starsi v titovih casih..pri nas so mnogokje se titovi casi zam pa ze dolgo ne vec..
Odgovori
+0
1 1
markan3
10. 05. 2026 10.24
potem pa ostani tam, tam kjer so tvoji, tam kjer je lijepa vaša ...
Odgovori
0 0
Kriss slo
10. 05. 2026 10.09
se enkratza vse ljubosumne slovencke..da vas postavim na realna tla..mi smo po tursticni infrastrukturi moldavija za hrvate...hoteli,vile,kampi,marine,vodni parki..vse to na visokem nivoju..tega nimajo niti italjani kaj sele grki..vsa ta globalna krizs gre tako nam kot hrvatom zelo na roke..kar priprsvite se na dolge kolone,rekorde in navite cene
Odgovori
+0
2 2
SPARKS
10. 05. 2026 10.18
Ja pajade. Pa dej si zamenjaj svoj nik v Kriss cro.
Odgovori
-1
1 2
Kriss slo
10. 05. 2026 10.20
kaj japajde..to so dejstva..be..ek zaslepljeni..
Odgovori
+1
1 0
jugatneme
10. 05. 2026 10.21
Ni pomembno kam greš, ampak da se tam kamor greš počutiš lepo in dobro.
Odgovori
0 0
jugatneme
10. 05. 2026 10.09
Katera turistična agencija je plačnik oglasa? Morda pa je novinar lastnik nepremičnin ob morju?? Namreč, malo je čudno, da se že drugi dan zaporedoma na isti način piše o turizmu.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
10. 05. 2026 09.58
Tole je samo reklama poznam mnogo ljudi in manj kot 25%jih bo šlo letos na hrvaško
Odgovori
+0
1 1
Kriss slo
10. 05. 2026 10.06
kdo jih bo pogresal..hrvatje sigurno ne..
Odgovori
+1
1 0
Observatore kita
10. 05. 2026 09.57
Najbolj precenjena destinacija da o domačinih nam govoril
Odgovori
+0
1 1
Kriss slo
10. 05. 2026 10.14
se pravi ti km..ar si merilo kaj je dobro in kaj ne..ljudje hodijo tam kamor hodijo bezos gates oprah jordan federer itd..in te isti niti ne poznajo tvojih destinacij...toliko o tem
Odgovori
+1
1 0
windskiper
10. 05. 2026 09.57
Priljubljena je med lastniki vikendov in plovil, pa med starejšo generacijo ki ne zna tujih jezikov razen iz bivše juge, drugače pa je bil včeraj članek na index.hr , da hrvati grejo raje v Italijo, ker je bistveno ceneje...
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
10. 05. 2026 10.17
Odvisno kam gredo letovati v Italijo. Morda v hribe, jezera?? Jadranska obala Italije se ne more primerjati s Hrvaško, sploh severni del, peta in Sicilija OK, Sardinija lepa a ni ravno za vsaki žep. Glede na to da ogromno Hrvatov živi od turizma, bi prej rekel da ne gredo nikamor, ostanejo doma delati, mnogi Zagrebčani pa imajo vikende po Dalmaciji kot Slovenci, mnogi so tudi original "boduli"
Odgovori
+1
1 0
SPARKS
10. 05. 2026 09.51
Najbolj priljubljena? Za tiste ki imajo stanovanja tam mogoče. Ostali pa čedalje bolj gravitirajo na kakšne bolj resne destinacije.
Odgovori
+3
3 0
Kriss slo
10. 05. 2026 10.11
resne????na hrvasko hodi elita ..v turcijo,egipt tunizijo,albaanijo ,poceni deli italije pa RAJA..
Odgovori
+0
1 1
Nehajte ze enkrat
10. 05. 2026 09.50
Butli,Slovenija je lepa,pa se ekonomija se vrti doma
Odgovori
+1
1 0
markan3
10. 05. 2026 10.07
za mene je slovenija najaća 🍻🤝🤜🤛
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
10. 05. 2026 09.43
Letos vsi Slovenčki z rukzakom in pašteto ter piksno pira na hrvaško obalo.Tam bodo letos prisotni vsi državljani EU.
Odgovori
+3
4 1
jugatneme
10. 05. 2026 09.42
A se tu ponavlja tema od včeraj, ali je samo reklamna za turizem?? Na Hrvaškem je prek 110.000 malih ali velikih nepremičnin v lasti Slovencev. Zato kaj je tako čudnega, ko veliko Slovencev letuje na Jadranu, mnogi imajo sorodnike v Dalmaciji ali Istri, povrhu pa še skoraj vsaki Slovenec ima kakega prijatelja ali znanca.... Prej bi rekel, da še malo Slovencev gre na morje na Hrvaško ali podatki niso ravno točni. Neprijavljeno bivanje na svojem ali na črno v plačanih apartmajih.
Odgovori
+8
8 0
Covid 19
10. 05. 2026 09.42
NI NAJBOLJ PRILJUBLJENA,JE NAJBLIŽJA.
Odgovori
+6
6 0
Vera in Bog
10. 05. 2026 09.27
Na hrvakškem je povsod isto. Razen če greš na otok imas lahko kej od dopusta
Odgovori
+4
4 0
Delavec_Slo
10. 05. 2026 09.27
Spet reklame za tiste ki veliko ne vidijo!
Odgovori
+4
5 1
Kriss slo
10. 05. 2026 10.12
ti razen svoje vuk..ebine nisi videl nic..s tvojim minimalcem bos taval po ankaranu
Odgovori
+1
1 0
tron3
10. 05. 2026 09.24
Samo letos ne, ker so pri kockastih v Ogulinu našli okuženo osebo z novim virusom, torej zgodbe se bo ponovila!!!
Odgovori
+8
8 0
sebak81
10. 05. 2026 09.21
Polovica teh more pač upravičit unih 6 jurjev pavšala..
Odgovori
+3
3 0
4krogci
10. 05. 2026 09.19
pač z avtom se nam neda do grcije...italija ma na teh njihovih plažah neka cudna pravila....avstrija in mađarska st abrez morja...alora ostane Hrvaška.....pač gledamo na cene....Dubrovnik je še vedno cenejši kot pa Portorož!
Odgovori
+1
5 4
misterbin
10. 05. 2026 09.27
4krogci .......... Tudi banke v Sloveniji se veselijo ,ko najemate kredite
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699