Do 20 tisoč evrov globe in celo zapor. To lahko doleti hrvaškega turističnega vodiča, ki je na Murterju z dronom prekinil gašenje požara. Tako pa ogrozil celoten kamp in pilote, ki so požar gasili iz zraka. Piloti so morali namreč zaradi drona nazaj v bazo, saj letenje ni bilo več varno, med tem časom pa bi se lahko po kampu začel širiti požar. Tudi naši strokovnjaki poudarjajo: "Dronov med intervencijami ni dovoljeno uporabljati. Ne gre za igračo. Brezpilotno letalo lahko prebije letalsko steklo in poškoduje pilota."