Hrvaška in Italija napovedali izključno gospodarsko cono v Jadranu. Kaj to pomeni za nas?

Da bo hrvaški sabor še do konca jesenskega zasedanja razglasil hrvaško izključno gospodarsko cono v Jadranu, je danes napovedal vodja poslanske skupine HDZ Branko Bačić. Razglasitev izključno gospodarske cone (EEZ) omogoča mednarodna konvencija o pravu morja. Obalni državi daje možnost razglasitve takšne cone do 200 navtičnih milj od obale, v njej pa ima ekskluzivne pravice glede izkoriščanja morskih virov in tudi energije morja in vetra.

Takšne načrte pa ima tudi Italija. Med ponedeljkovim obiskom v Zagrebu jih je razkril italijanski zunanji minister Luigi Di Maio. Povedal je namreč, da je italijanska vlada že sprožila zakonodajni postopek za razglasitev svoje izključno gospodarske cone v Jadranu. Hkrati je po pogovorih s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom izrazil pričakovanje, da bo njihovim potezam sledila tudi Hrvaška.

Kaj to pomeni za Slovenijo?

Di Maio je v ponedeljek že nakazal pripravljenost Italije na pogovore s Hrvaško o razmejitvi con obeh držav. S tem v Jadranskem morju ne bi bilo več prostega odprtega morja, do katerega pa naj bi imela Slovenija dostop v skladu z arbitražno odločbo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Slednja sicer arbitražne odločbe ne priznava.

Poslanec HDZ Bačić je danes sporočil, da ima Hrvaška pravico do razglasitve take cone, da pa bo Slovenija s to odločitvijo seznanjena. Bačić je dejal, da ne pričakuje, da bi zaradi tega prišlo do novega spora z Ljubljano.

Dodal je, da so v HDZ v dosedanjih razpravah v saboru vztrajali, da bodo razglasili gospodarsko cono, ko bo to mogoče, v evropskem duhu in v luči dobrososedskih odnosov z Italijo, s katero se bodo pogajali tudi o razmejitvi izključnih gospodarskih con držav.

Logar dogajanje spremlja 'preko običajnih diplomatskih kanalov'

Zunanji minister Anže Logar se bo o tej temi pogovarjal z italijanskimi kolegi, ko se bo 10. decembra mudil na pogovorih v Rimu, so za STA sporočili iz zunanjega ministrstva.

Na vprašanje, kako komentirajo dogovarjanje Italije in Hrvaške o razglasitvi izključne gospodarske cone, so na ministrstvu odgovorili, da dogajanje spremljajo "preko običajnih diplomatskih kanalov".

Sicer pa zunanje ministrstvo "deli skrb vseh ostalih držav ob Jadranu za celovito zaščito Jadranskega morja" in podpira "vsa prizadevanja glede različnih načinov izvajanja te zaščite", so še zapisali v pisnem odzivu za STA.

Hrvaška je sicer leta 2003 razglasila ekološko ribolovno cono, ki pa je zaradi pritiskov Italije in Slovenije ni uspela v celoti uresničiti in od leta 2008 ne velja za članice EU, torej Slovenijo. Je pa hrvaški premier Andrej Plenković med predstavitvijo načrtov svoje vlade po letošnjih julijskih parlamentarnih volitev na Hrvaškem, izpostavil izdelavo prostorskih načrtov za to ekološko ribolovno cono (ERC) in epikontinentalni pas v Jadranu.

Hrvaška vlada je sicer novembra 2017 sprejela sklep, da Hrvaška v okviru konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu in pravnega reda EU uresničuje svoje pravice in interese na Jadranu ter da ni potrebe za razglasitev izključno gospodarskega pasu. Vladajoča večina na čelu s HDZ je tudi v prejšnjem sklicu sabora lani zavrnila predlog opozicije, da bi Hrvaška razglasila svojo izključno gospodarsko cono v Jadranu. Toda, očitno so si zdaj premislili.

Bačić je danes dejal, da zdaj obstajajo pogoji, da bi Hrvaška razglasila tudi ostale dele gospodarske cone v Jadranu, ki niso bile del ERC, češ da ERC že vsebuje večino delov izključne gospodarske cone, razen možnosti, da bi gradili umetne otoke ter izkoriščali energijo vetra in morja. Dejal je še, da bo Hrvaška kot članica Evropske unije v svoji izključni gospodarski coni izvajala skupno ribiško politiko EU.