Hrvaška je Sloveniji obljubila plin, dobili smo le hladen tuš

Ne le Slovenija, tudi ostale evropske države strahoma čakajo jesen oziroma začetek nove ogrevalne sezone. Zaradi ruske invazije na Ukrajino in posledično sankcij ZDA in EU, je namreč ogrožena dobava plina, tudi Slovenci smo bili v preteklih letih glede tega v veliki meri odvisni od Rusije. Odhajajoča slovenska vlada z Janezom Janšo na čelu se je za pomoč med drugim obrnila na Hrvaško. Tamkajšnja vlada je v začetku aprila Sloveniji za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) iz čezmorskih držav ponudila terminal na otoku Krk. Toda takoj po volitvah se je izkazalo, da je šlo le za prazne obljube. icon-expand Plinski terminal na Krku se nahaja v bližini mesteca Omišalj. FOTO: Adobe Stock Kot poroča portal Necenzurirano, je največji slovenski veletrgovec s plinom, podjetje Geoplin, namreč ostalo praznih rok na razpisu za pridobitev zadnjih prostih zmogljivosti za dobavo plina na omenjenem terminalu. Čeprav je Janševa vlada dobila drugačna (ustna) zagotovila, so bile te pravice na koncu dodeljene Prvemu plinarskemu društvu (PPD), ki je hrvaški partner ruskega Gazproma. Tako so po vodi splavali vsi načrti, da bo Slovenija plin iz azijskih ali afriških držav pripeljala prek Krka, ta terminal pa je polno zaseden do leta 2027. Kar zdaj lahko stori Geoplin, je, da plin nabavi prek posrednika, ki ima že zakupljene zmogljivosti na Krku, v tem primeru je to PPD. To bi plin za slovenske odjemalce seveda močno podražilo. Po informacijah portala Necenzurirano je imela hrvaška stran že vnaprej pripravljen točno takšen načrt; torej, da Sloveniji ponudi dodatne zmogljivosti, a prek posrednika. Pri tem naj bi nekateri predstavniki slovenske vlade za takšen načrt ves čas vedeli, piše Necenzurirano. Čez terminal na Krku gre letno 2,6 milijarde kubičnih metrov plina, te zmogljivosti pa je zakupilo pet družb: tri hrvaške (Ina, Hrvatska elektroprivreda, PPD), madžarska državna družba MVM in švicarsko podjetje MET. Bodoča slovenska vlada, ki jo bo najverjetneje vodil Robert Golob, bo morala v prihodnjih mesecih najti novo vstopno točko za zemeljski plin v Jadranskem morju. Neuradno naj bi bil v igri morski terminal pri mestu Rovigo v bližini Benetk. Njegova letna zmogljivost znaša osem milijard kubičnih metrov plina, kar je enako desetini letne porabe v Italiji, še poroča Necenzurirano. Za več pojasnil smo se obrnili na podjetje Geoplin, njihove odgovore še čakamo.