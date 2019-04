'Hrvaška je skoraj vedno korak pred Slovenijo'

Inertnost slovenskih oblastnikov je slovensko državo v odnosih s Hrvaško drago stala, je prepričan."Uradni Bruselj se ni odzval niti na prošnjo pri implementaciji arbitražne odločitve, čeprav je bil boter arbitražnemu sporazumu, kaj šele, da bi se vtikal v odnose med dvema članicama v zadevah iz pristojnosti držav članic. To je bilo pričakovano, slovenski politiki pa presenečeni zaradi takšnega odziva. Očitno so se bore malo naučili v zadnjih 15 let članstva Slovenije v EU! Tukaj gre predvsem za varnostno-obveščevalna vprašanja, ki so bolj v pristojnosti Nata," je komentiral molk Evropske unije in uradnega Bruslja.

Hrvaška zlorablja svoje članstvo v EU in Nato

Hrvaška po besedah Bečirovića več kot očitno zlorablja svoje članstvo v EU in Nato, še posebej pri državah, ki prav tako želijo postati članice, in to kljub temu, da je bila v času slovenskega predsedovanja EU sprejeta izjava, da se morajo države regije, ki postanejo članice EU, zavezati, da v procesu pridruževanja EU ne bodo ovirale drugih držav v regiji."To je najbolj vidno v odnosu Hrvaške do Bosne in Hercegovine, tudi Srbije. Stvar je v tem, da Hrvaška ni več pod monitoringom, kot je bila v času pridruževanja, in to izkorišča, da svoje interese enostavno vsili v regiji, dokler se EU ukvarja sama s seboj, ZDA pa v regiji niso več prisotne v tolikšni meri, kot so bile nekoč."Bećirović je v intervjuju za Vijesti.ba uporabil izraz, da"Hrvaška postaja trojanski konj Rusije in Kitajske."

'Odnosi med Hrvaško in Slovenijo niso nikomur v regiji za zgled'

Tovrstni dogodki po njegovih besedah ne vplivajo samo na odnose med vpletenima državama, temveč bistveno širše, saj se ustvarja oz. poglablja že prisotno nezaupanje v sami regiji. "Začetek maja bo v Tirani srečanje predsednikov iz regije v okviru procesa Brdo-Brioni, katerega gostitelja sta hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović in slovenski predsednik Borut Pahor. Odnosi med Hrvaško in Slovenijo niso nikomur v regiji za zgled in zastavlja se vprašanje o smiselnosti takšnega srečanja v Tirani. Seveda moramo pri tem upoštevati dejstvo, da je dodana vrednost takšnega dogodka vprašljiva. Hrvaška zadnjih nekaj let zlorablja svojo pozicijo članstva v EU in Nato, in to posebej do BiH in Srbije, kar lahko oteži njeno predsedovanje EU v sami regiji. Tekmovalnost med Slovenijo in Hrvaško v regiji se bo nadaljevala,"je prepričan. To se zdaj najbolj kaže v Severni Makedoniji, kjer ključno podporo poti Severne Makedonije v EU in Nato zagotavlja Bolgarija, ki se ji je pridružila še Grčija. "Tukaj je vpliv Slovenije in Hrvaške neznaten."

Hrvaška se pojavlja kot zaščitnica krščanske Evrope od islamske grožnje

Pisanje o domnevnem novačenju salafistov s strani hrvaških obveščevalcev in namigovanje nekaterih hrvaških medijev, da gre pri vsem skupaj za nekakšno bosansko-slovensko navezo proti Hrvaški, ni nič novega, še pravi Bećirović.

"Izmišlja se popularna t. i. islamska grožnja, ki prihaja iz Bosne in Hercegovine, ki grozi krščanski Evropi, in tu se Hrvaška pojavlja kot zaščitnica krščanske Evrope od islamske grožnje. To je konstrukt Hrvaške, države polnopravne članice EU in Nato, torej gre za resno družino držav, kar nas vse skrbi. Kar zadeva Slovenijo, mislim da je izgubila marsikatero navezo v regiji, kaj šele z ZDA v zadnjem obdobju. To se najbolj pokazalo pri vladi Mira Cerarja, ki je dejansko bila v osami s strani ZDA, a v regiji sploh ni bila prisotna. Hrvaška je skoraj vedno korak naprej v primerjavi s Slovenijo in je obveščevalno kapilarno prisotna v regiji. Tudi podtikanje afer s strani Hrvaške ima jasno določene namene, kot je neimplementacije arbitražne odločitve, odtujevanje milijonskega premoženja-nepremičnin iz BiH na ozemlju Hrvaške, ustvarjanje tretje hrvaške entitete v BiH, reševanje mejnega vprašanja z BiH vključno s Pelješkim mostom, celo delitev BiH skozi tiho podporo delitvi (zamenjavi ozemlja) Kosova med Srbijo in Kosovim (Albanijo). Gre za nevarne igre, katerim kos mora biti vsaka država, vključno s Slovenijo."