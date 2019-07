Neuradne informacije: Hrvaška naj bi bila tik pred vstopom v schengensko območje

Če informacije hrvaških medijev držijo, to pomeni, da je Hrvaška zaključila obsežen in dolgotrajen postopek prilagajanja in izpolnjevanja tehničnih zahtev za vstop v schengensko območje.

V primeru domnevne potrditve s strani Evropske komisije pa se zadeva seli na področje politike. Odločitev o sprejemu Hrvaške v schengenski pravni red, ki je ena od prioritet hrvaške zunanje politike, mora namreč potrditi še Svet EU oziroma njegove članice.

Premier Zoran Plenković si je za cilj zastavil, da Hrvaška v schengensko območje vstopi do leta 2020, torej do hrvaškega predsedovanja EU. Na izpolnitvi tehničnih kriterijev Zagreb dela že leta, doslej je te postopke poskušalo uspešno izpeljati že več hrvaških vlad.

Postopek evalvacije so sicer sprožili leta 2015. Prvi postopki so bili izvedeni na terenu februarja 2016 na področju varstva podatkov. Druga poglavja – skupna vizumska politika, vračanje in ponoven sprejem, schengenski informacijski sistem, policijsko sodelovanje, strelno orožje – so že dobila zeleno luč, zdaj pa naj bi ga dobilo še zadnje o upravljanju zunanjih meja. Za izpolnjevanje standardov nadzora zunanje meje EU je Hrvaška dobila 120 milijonov evrov sredstev.

Politični zadržki Slovenije

Vzporedno z izpolnjevanjem tehničnih kriterijev pa se je delo v zadnjih letih ves čas opravljalo tudi na političnem področju glede zagotovitve podpore držav članic. Da pot do končnega vstopa po potrditvi Evropske komisije ni samoumevna, opozarjajo tudi pri Večernjem listu. Za primer navajajo Romunijo in Bolgarijo, ki sta izpolnili tehnične kriterije, nista pa dobili potrditve od držav članic. V luči tega bi lahko Hrvaški težavo predstavljala Slovenija. Kot navaja časopis, je namreč naša država večkrat namigovala, da bo podporo članstvu pogojevala z nerešenim vprašanjem arbitraže. Če se bo to res zgodilo, bo Slovenija Hrvaško, kar zadeva evropskih integracij, zaradi nerešenih dvostranskih vprašanj blokirala že tretjič, še dodajajo pri časniku.