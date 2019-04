Hrvaška obveščevalna služba SOA naj bi prisluškovala Slovencem v arbitraži

Končno naj bi bilo znano, kdo stoji za nezakonitim snemanjem Jerneja Sekolca in Simone Drenik. Šlo naj bi za hrvaškega obveščevalca Davorja Franića, ki je poznan tudi kot 'Mehanik Davor' iz afere novačenja salafistov za tihotapljenje orožja. Franić naj bi imel na vesti vrsto afer in grozilnih akcij po navodilu hrvaškega vrha.

Kot so poročali bosanski mediji in naši zanesljivi viri v tuji obveščevalni službi, naj bi bilo jasno, kdo je julija 2015 prisluškoval slovenskemu sodniku pri Stalnem arbitražnem sodišču za medržavne spore Jerneju Sekolcu in naši agentki pri sodišču Simoni Drenik. Kljub številnim ugibanjem, da za tem stoji ameriška ali nemška obveščevalna služba in s tem discipliniranje Slovenije zaradi spogledovanja z Rusijo, naj bi za nezakonitimi prisluhi vseskozi stala hrvaška SOA, akcijo pa naj bi vodil Davor Franić. Kazensko ovadbo zoper neznanega storilca je marca 2017 vložil tudi NPU. Policija nam je na naša vprašanja odgovorila zgolj, da konkretnih odgovorov zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo dati ter da operativnih ugotovitev iz posameznih predkazenskih postopkov ne morejo razkrivati. Za odgovore smo prosili tudi SOVO, a slovenski obveščevalci so še bolj redkobesedni: "Agencija pozorno spremlja vse medijske navedbe o prisluškovanju predstavnikom arbitražnega sodišča in izvaja vse aktivnosti v skladu z zakonom, s ciljem preprečevanja ogrožanja nacionalnih interesov Republike Slovenije in mednarodne varnosti." Za kaznivo dejanje neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do največ pet let.

Dragan Lozančić je bil do leta 2016 direktor SOA. FOTO: Nova TV

Izdali so se sami Prvi namig, da so nezakonite prisluhe načrtovali na Hrvaškem in da jih je posnela njihova obveščevalna služba, je bila izjava nekdanjega hrvaškega predsednika vlade Zorana Milanovića. Ta je dejal, da bi morala dobiti SOA in takratni direktor Dragan Lozančić državno odlikovanje za svoje delo pri arbitraži. Prav Lozančić je Davorja Franića postavil za vodjo svojega kabineta, SOA pa dejavnosti v Sloveniji ali na področju arbitraže ne omenja v svojih letnih poročilih za leta 2015, 2016 ali 2017.

Daniel Markić je četrti direktor hrvaške obveščevalne službe. FOTO: Nova TV

Kariera polna fiaskov Davor Franić je bil do pred nekaj meseci še precej neznan hrvaški operativec, ki naj bi po besedah bosanskih obveščevalcev imel v karieri številne propadle operacije, predvsem na območju Bosne in Hercegovine. Deloval naj bi tudi po Evropski uniji, s katero Hrvaška trdi, da deli vrednote in pravne norme. Uspeh v operaciji v Sloveniji naj bi Franića očitno postavil na sam vrh hrvaške Varnostno-obveščevalne agencije (SOA). Danes je celo na mestu šefa kabineta direktorja SOA Daniela Markića in, kot kaže, neslavno vpleten v še vsaj dva hrvaška obveščevalna fiaska.

V interesu Republike Slovenije, Evropske unije in mednarodne skupnosti je ohranitev stabilnosti in varnosti regije Zahodnega Balkana, ki ju je mogoče zagotavljati le z dobrim sodelovanjem držav in njihovih obveščevalno-varnostnih služb. —SOVA