Hrvaška policija ministru Hojsu in njegovi mami preprečila vstop na Hrvaško

Hrvaška policija je na praznični ponedeljek popoldne, kot smo izvedeli, na meji zavrnila vstop notranjemu ministru Alešu Hojsu, ki se je tja pripeljal z mamo. Ker nista izpolnjevala pogojev, ki jih je v epidemiji za vstop tujcem določila Hrvaška, sta se na meji morala obrniti in tudi vrniti v Slovenijo. Kam sta želela iti in kaj je razlog za zavrnitev, nam hrvaška mejna policija uradno ni želela razkriti. Poudarili so, da naša država za ponedeljek ni najavila prihoda nobenega od naših ministrov. Minister Hojs pa je zatrdil, da ni kršil nobenega odloka in da je želel le sam oziroma z mamo preveriti, kako hrvaška policija opravlja svoje delo.

Ali to, da minister Aleš Hojs ni izpolnjeval pogojev za vstop na Hrvaško, pomeni tudi, da ni izpolnjeval slovenskih omejitev zbiranja in gibanja? Hojs trdi, da ne. Prehajanje občin in tudi regij je pri nas namreč že nekaj mesecev dovoljeno le izjemoma: na primer za prihod ali odhod z dela, za pomoč osebam, ki potrebujejo oskrbo in podobno, izjema je sicer tudi rekreacija in lastništvo nepremičnine, zaradi izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva. Enako stroge so omejitve pri prehodu regijskih meja. A minister Hojs ni bil na poti do svoje nepremičnine. Na mejo se je z mamo pripeljal povsem zasebno, saj naj bi peljal mamo na njeno nepremičnino na Hrvaškem, torej ni prehajal regije zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu.

icon-expand Mejni prehod s Hrvaško FOTO: Miro Majcen

Minister Hojs na Hrvaško ni šel službeno Kot smo neuradno izvedeli, je Hojs v ponedeljek popoldan na enem od mejnih prehodov s Hrvaško v Istri želel skupaj z mamo vstopiti v Republiko Hrvaško. A je tam naletel na strogo kontrolo hrvaških mejnih policistov. V nadzoru so ugotovili, da z mamo za prehod meje ne izpolnjujeta predpisanih pogojev. Ali je minister Hojs poskušal mejo prestopiti celo z diplomatskim potnim listom, ki ga kot minister ima, nam hrvaška policija ni potrdila. So nam pa uradno odgovorili, da naša država Hojsovega prestopa meje ni vnaprej najavila, da torej, kot kaže, na Hrvaško ni vstopal zaradi službenih razlogov, ki so tudi pogoj za uporabo diplomatskega potnega lista. "V zvezi z vašo poizvedbo vas obveščamo, da istrska policijska uprava včeraj(v ponedeljek, op. a.) na mejni prehod ni napovedala prihoda nobenega ministra Republike Slovenije," so zapisali Hrvati. Tako kot vsi bi tudi minister in njegova mama na Hrvaško lahko vstopila z negativnim testom na novi koronavirus. Hrvaška, v nasprotju s Slovenijo, sicer zahteva zanesljivejši, tako imenovani PCR-test. A izjeme, ki jih našteva Hrvaška, so zelo stroge – tako na primer kot izjema ni omogočen vstop niti tistim, ki imajo na Hrvaškem v lasti nepremičnino ali plovilo. Je pa omogočen vstop tistim, ki gredo na Hrvaško poslovno, na primer na sestanek.

icon-expand Aleš Hojs FOTO: Bobo

Kaj pojasnjuje minister Hojs? Za pojasnila smo prosili tudi ministra Hojsa. Zanimalo nas je, kaj sta z mamo navedla kot razlog za vstop hrvaškim mejnim policistom? In ali je minister za prestop meje predložil diplomatski potni list? Minister je naše informacije potrdil - da torej drži, da sta se v ponedeljek na hrvaški meji morala obrniti nazaj v Slovenijo. Kot je povedal v telefonskem pogovoru z novinarjem 24UR Markom Gregorcem, ima mama na Hrvaškem namreč nepremičnino in da sta tja želela, da bi lahko poravnala račune. Testa pa, da nista opravila, zato so ju na meji tudi obrnili nazaj. In da ni želel izkoriščati svojega ministrskega položaja, zato svojega obiska tudi ni uradno najavil ali uporabil diplomatskega potnega lista. Med drugim je svojo pot pojasnil tudi s tem, da je želel na lastne oči preveriti, kako dosledno Hrvati preverjajo razloge za prehod njihove meje. Ter še, da ni kršil prehajanja regijskih mej in občin, saj da je, kar smo poročali tudi mediji, v Kopru pred kratkim kupil zemljišče, da torej v Koper lahko potuje.