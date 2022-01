Hrvaška policista tudi letos pomagala zagotavljati varnost na slovenskih smučiščih

Hrvaška policista Dražen Suknaić in Dejan Kosanović bosta med 3. in 16. januarjem 2022, ko pride po smučarske užitke v Slovenije večje število Hrvatov, pomagala policistom na območju policijskih uprav Celje in Koper pri sporazumevanju s hrvaškimi smučarji in jim svetovala v primeru morebitnih nevšečnosti. Hrvaška policista bosta tudi pomagala svojim državljanom pri stikih s hrvaškim veleposlaništvom v Sloveniji. "Med primeri uspešnega posredovanja so bili v preteklosti na primer izguba hrvaškega otroka na smučišču, izguba potovalnih listin in tako dalje," so pojasnili predstavniki Generalne policijske uprave (GPU).

Policisti so sicer podrobneje predstavili sodelovanje s hrvaškimi kolegi med zimsko turistično sezono, ki poteka že vse od leta 2013, na današnji novinarski konferenci na Rogli. Alojz Sladič s sektorja splošne policije na GPU, Srečko Jarc , slovenski policijski ataše v Zagrebu, in Josip Bukvić , pomočnik načelnika Uprave policije pri hrvaški policiji, so dosedanje sodelovanje ocenili kot zelo dobro, predvsem z vidika preventive in učinkovitejšega sporazumevanja s hrvaškimi državljani. Po njihovem mnenju sodelovanje poteka obojestransko odlično, saj slovenski policisti v poletni sezoni pomagajo hrvaškim kolegom pri delu v njihovih obmorskih letoviščih.

Policisti vsako leto obravnavajo okoli sto nesreč z udeležbo smučarjev

Po besedah Alojza Sladiča imajo policisti na smučiščih zelo pomembno vlogo. S preventivnim delom si prizadevajo dvigniti kulturo obnašanja na smučiščih in povečati varnost. Slovenska policija je namreč v zadnjih petih letih na smučiščih obravnavala v povprečju okoli sto nesreč na leto, pri čemer se je s hudimi telesnimi poškodbami končala dobra polovica teh nesreč, je pojasnil Sladič. "Okoli 70 odstotkov udeležencev v nesrečah je običajno moških, po starosti pa je največ udeleženih v nesrečah otrok, starih med 7 in 14 let. V lanski zimski sezoni je bilo v nesrečah na smučiščih udeleženih 120 otrok, kar predstavlja za nekaj razredov osnovnošolcev," je poudaril.

Otroci so po besedah Sladiča zato najpomembnejša ciljna skupina, ki ji želijo zagotoviti varnost. Slovenska policija bo zato letos že sedmič sodelovala tudi pri preventivnem projektu Šolar na smuči skupaj z Zavodom za šport Planica, Smučarsko zvezo Slovenije in smučarsko šolo. Začela se bo letos v drugi polovici januarja. "Pri vzrokih nesreč pa policisti pri udeležencih največkrat ugotavljamo precenjevanje sposobnosti in znanja ter neprilagojeno hitrost in neprimerno izbiro smeri smučanja, tudi neprimerno vključevanje nazaj na smučišče in podobno," je še izpostavil Sladič.

Spoštujte pravila FIS in smučajte tako, da bo varno za vse

Da bi bilo smučanje prijetno in predvsem varno za vse, so policisti obiskovalce smučišč ob tej priložnosti spodbudili k spoštovanju mednarodnih pravil FIS na smučiščih, pa tudi k upoštevanju vseh veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19: "Vse, ki si bodo privoščili težko pričakovane zimske radosti, opozarjamo, naj pazijo na svojo varnost in varnost drugih. Na smučiščih naj upoštevajo odredbe in navodila nadzornikov, policistov ter upravljavcev, pa tudi označbe na smučarskih progah. Smučišče naj uporabljajo tako, da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe, drugih‎ ali pa naprav ali označb na smučišču. Uporaba smučarske čelade je obvezna za otroke do vključno 14. leta starosti, njeno uporabo pa priporočamo tudi ostalim smučarjem."