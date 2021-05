Vsako odločitev o potovanju bo še lep čas spremljala negotovost

Samoumevnosti, ko gre za potovanja že dolgo ni več. Pogoji izstopa in vstopa v državo se nenehno spreminjajo. Tudi seznam varnih destinacij."Liste držav se spreminjajo tedensko. Prepričani smo, da bodo tudi veliki ponudniki, kot je soseda Hrvaška, prilagodili svoje pogoje na tak način, da bo varno," pove Mišo Mrvaljević, generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije."Ta trenutek lahko rečemo, da je varno v Grčiji, ki intenzivno cepi prebivalce otokov. Na podoben način bo verjetno zadeve reševala tudi Hrvaška in druge evropske države, kot sta Španija in Italija."

Hrvaška, ki je ravno v petek podaljšala veljavnost ukrepov do 15.maja, je hkrati nekoliko omilila zahteve.

"Osebe, ki v Republiko Hrvaško vstopajo iz držav ali regij EU oziroma schengenskega območja, ali držav, pridruženih temu prostoru, ki jim je vstop omogočen zaradi negativnega hitrega testa, tem osebam ne bo več treba ponoviti testiranja, če na Hrvaškem ostanejo več kot 10 dni," je dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović.