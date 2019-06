Hrvaška predlagala rešitev za omejitev tranzitnega tovornega prometa

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je dejal, da v osnovi pozdravljajo slovensko odločitev o preusmerjanju prometa težkih tovornih vozil nad 7,5 tone na avtoceste in glavne mejne prehode. Kot je dejal, so predlagali, da bi maloobmejne prehode vendarle odprli samo za hrvaške in slovenske tovornjake.

Minister Oleg Butković je dejal, da ne nasprotujejo slovenski odločitvi, ker so ocenili, da je dobra predvsem zaradi varnosti. Zaveda pa se tudi, da imajo cestni prevozniki z obeh strani meje zaradi tega dodatne stroške. Spomnil je, da sta se prejšnji teden zaradi težav hrvaških avtoprevoznikov srečala s slovensko ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek. Takrat je predlagal, da bi manjše mejne prehode odprli samo za slovenske in hrvaške tovornjake, je povedal ob robu današnjega podpisa pogodbe o posodobitvi tramvajske infrastrukture v Zagrebu. Hrvaški minister Butković je dejal, da v osnovi pozdravljajo slovensko odločitev o preusmerjanju prometa težkih tovornih vozil na avtoceste. FOTO: Aljoša Kravanja Butković je potrdil dogovor s srečanja minuli teden v Ljubljani, da se bodo predstavniki obeh ministrstev sestali ta četrtek in poskusili formalizirati predlog. Izrazil je upanje, da bo slovenska stran sprejela hrvaški predlog, ker meni, da je dober za obe strani. Dodal je, da sta se z Bratuškovo pogovarjala tudi o obnovi in vzdrževanju cest in mostov na mejnih prehodih. Združenje hrvaških cestnih prevoznikov je prejšnji teden sicer napovedalo proteste zaradi omejitev za tranzitni tovorni promet, ki jih je Slovenija 1. junija uvedla na 17 mejnih prehodih s Hrvaško, če državi ne bosta nove prometne ureditve spremenili v bolj ugodne za prevoznike. Direkcija za infrastrukturo je namreč prepovedala tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone prek nekaterih manjših mejnih prehodov s Hrvaško na območju severovzhodne Slovenije in Primorske. Na infrastrukturnem ministrstvu želijo z ukrepi izboljšati varnost in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva, hkrati pa mednarodni tovorni promet preusmeriti z državnih cest na avtocestno omrežje.