Hrvaška turistična sezona bo podrla rekorde, slovenska bo 'dobra'

Na sosednjem Hrvaškem beležijo rekordne številke v turizmu - skupni prihodki bi po ocenah centralne banke lahko presegli 11 milijard evrov, kar je za skoraj četrtino več kot lani in za sedem odstotkov oziroma 800 milijonov evrov več kot rekordnega leta 2019, ko so prihodki znašali 10 milijard evrov in pol. Od začetka leta so gostili 12,7 milijona turistov, ki so ustvarili več kot 70 milijonov nočitev. Kaj pa turizem pri nas? Na Obali so z obiskom zadovoljni, tudi v drugih turističnih regijah se počasi približujejo številkam pred epidemijo. Kljub temu pa opozarjajo, da se pozna, da ni več turističnih bonov. Prav tako ima svoj vpliv zviševanje cen zaradi vsesplošne draginje, gosti, predvsem domači zapravljajo malo.