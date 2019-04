Hrvaška vlada preko posrednikov, s podkupovanjem, poskušala pritiskati na POP TV

Večer pred objavo imena in fotografije Davorja Franića, hrvaškega vodje akcije prisluškovanja v aferi "Aribtražni prisluhi", smo v uredništvu dobili prvi klic, v katerem so nas "prosili" in nam "predlagali", naj zgodbe ne objavimo. Lobist, ki nas je kontaktiral, se niti ni zavedal razsežnosti, prav tako ni poznal glavnega naročnika poskusa pritiska na slovenski neodvisni medij. Namero, da zgodbo objavimo, je vedel izjemno majhen krog ljudi, zgolj dva novinarja na POP TV, in Hrvaška je to lahko izvedela le s prikritimi obveščevalnimi metodami. Toda to je bil le eden od treh nerodnih hrvaških poskusov utišanja zgodbe. Prikrito, v ozadju, je očitno Hrvaška naredila vse, da bi ime Davorja Franića, poznanega kot "Davor mehanik", ter konspiracije SOA ostali skriti pred slovensko in tujo javnostjo.

Sočasno je namreč član uprave in predstavnik lastnika več pomembnih hrvaških medijev klical s Hrvaške v tujino. Poskušal je dobiti enega glavnih direktorjev globalne multinacionalke, ki deluje tudi na Balkanu. Slovenijo ta direktor dobro pozna, še bolj pa Hrvaško in v obeh državah je sodeloval s politiki na visokih položajih. Ko je Hrvat, ki ima tesne stike tako s premierjem Andrejem Plenkovićem kot s predsednico Kolindo Grabar Kitarović končno dobil sogovornika, mu je hitro razkril:"Imam ponudbo naše vlade, hrvaške vlade. Imate še vpliv na POP TV-ju?" Direktor zaradi slabše angleščine na hrvaški strani dlje časa ni razumel, kaj ta želi. Hrvat mu je pojasnil, da POP TV pripravlja zgodbo o hrvaški obveščevalni službi, o Piranu, arbitraži in o Davorju Franiću."Zato so me prosili, naj vas pokličem, če lahko pomagate ... Če lahko pomagate, bi bilo to lahko zelo koristno, veste."