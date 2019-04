'Hrvaška za zagotavljanje nacionalnih interesov angažira celotni državni aparat'

Razkritje, da je hrvaški obveščevalec Davor Franić, ki je poznan tudi kot 'Mehanik Davor', prisluškoval slovenskemu sodniku pri Stalnem arbitražnem sodišču za medržavne spore Jerneju Sekolcu in naši agentki pri sodišču Simoni Drenik, je v oddaji 24ur zvečer komentiral tudi Denis Ćaleta z Inštituta za korporativne varnostne študije. Dejal je, da je dejstvo, da se je to zgodilo, "vse kar smo se spraševali je bilo, ali je Hrvaška sama sposobna izvesti te prisluhe. In drugo dejstvo je, da je Hrvaška regionalna sila na zahodnem Balkanu in za zagotavljanje svojih nacionalnih interesov angažirajo celotni državni aparat."

"Hrvaški je v interesu, da v razmerju do Slovenije stalno vzpostavlja neko napetost, ki jo seveda uporablja za svoje notranjepolitične cilje," še pravi, molk hrvaških medijev o razkritjih pa komentira z besedami: "Glede na to, da je vpliv politike v hrvaških medijih zelo močan, nas to ne more presenetiti."