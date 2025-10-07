Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Hrvaška žaluje za planinci

Ljubljana, 07. 10. 2025 17.56 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Urša Vrečar
Komentarji
5

Na Hrvaškem žalujejo za tremi planinci, ki jih je pod Toscem odnesel snežni plaz. V slovenskih gorah je letos umrlo že 46 pohodnikov, devet več kot v celotnem lanskem letu. Obiskovalcev gora je iz leta v leto več, opozarjajo na Gorski reševalni zvezi, številni pa razmere v visokogorju še vedno podcenjujejo.

Malo dalmatinsko mestece ob Splitu danes žaluje za bratoma, ki ju je v nedeljo v Julijskih alpah odnesel plaz.

"Noben plaz ne more pokopati spominov, Roka in Andrije ne bomo nikoli pozabili," so se z zapisom na družbenih omrežjih poklonili tudi organizatorji lokalnega prvenstva v malem nogometu, katerega ljubitelja sta bila. Župan Kaštela Denis Ivanović pa je napovedal dan žalovanja na dan njunega pogreba: "Vsi smo žalostni, tu se vsi med seboj poznamo."

V slovenske gore sta se odpravila v skupini sedmih prijateljev. Tudi 38-letnika iz naselja Sveti Kajo. Očeta dveh otrok, trenerja juda in izkušenega aplinista. Nedeljska nesreča se je sicer zgodila v nevarnih vremenskih razmerah, tudi za gorske reševalce.

"Treba se je pa zavedati da mi gremo do tam kjer naša življenja niso ogrožena, tukaj je bilo še tako da se je dalo reševati, bi se pa lahko teoretično enkrat zgodilo da mi sploh reševati ne bi mogli," je dejal podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Klemen Belhar.

Gorski turizem je v razcvetu, je opozoril Belhar, s tem pa se povečuje število nesreč, tudi s smrtnim izidom. In z nedeljsko nesrečo se je število umrlih povzpelo že na 46, medtem ko so lani slovenske gore in hribi zahtevali 37 življenj, leto pred tem 28. Številni pohodniki gore namreč še vedno podcenjujejo.

"Tukaj prednjačijo zlasti turisti nekateri ki pridejo v slo res ne vedo kaj to pomeni jit v aslo v gore, potem srečujemo te pregovorne turiste v natikačih, ampak glavni problem je da so nekateri glede tega res povsem izgubljeni, z opremo z orinetacijo in glede tega kako se tega sploh lotiti," je še rekel Belhar.

V visokogorju že vladajo zimske razmere v gore naj se tako, kot je še opozoril Belhar, odpravijo res zgolj izkušeni planinci.

hrvaška planinci tosc snežni plaz gore
Naslednji članek

Varovanje Goloba: izredni nadzor ugotovil več kršitev zakonodaje

Naslednji članek

Ukrepanje zoper sindikalista na Pošti Slovenije: nadzorniki in SDH redkobesedni

SORODNI ČLANKI

Iz gorá so jih razvažali

V Julijskih Alpah umrli trije hrvaški planinci

Iz zimske pravljice v kalvarijo: visok sneg in srhljiv krik PLAAAAZ!!

Našli še preostala dva hrvaška planinca, vsi trije umrli

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
07. 10. 2025 20.45
Očitno le niso bili navadni planinci, če je celo hrvaški minister prišel v spremstvu našega in to z lučkami in prednostjo pred ostalimi vozniki.
ODGOVORI
0 0
ACC0
07. 10. 2025 20.40
+2
Tile hrvati so imeli ekstremno smolo. Nisem videl take ekstremne situacije začetek oktobra. Moje sožalje svojcem.
ODGOVORI
2 0
York
07. 10. 2025 20.25
+7
Zelo tragično. Sožalje družini, sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, ... izguba je neizmerna.
ODGOVORI
7 0
clox
07. 10. 2025 20.24
-3
Za 3 leta nehajte reševat. Vse, vključno s šmarno goro. Potem se bo problem sam rešil.
ODGOVORI
3 6
but_the_ppl_are_retarded
07. 10. 2025 20.27
V smislu Darwinove obdaritve?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256