Hrvaška žaluje za planinci

Malo dalmatinsko mestece ob Splitu danes žaluje za bratoma, ki ju je v nedeljo v Julijskih alpah odnesel plaz.

"Noben plaz ne more pokopati spominov, Roka in Andrije ne bomo nikoli pozabili," so se z zapisom na družbenih omrežjih poklonili tudi organizatorji lokalnega prvenstva v malem nogometu, katerega ljubitelja sta bila. Župan Kaštela Denis Ivanović pa je napovedal dan žalovanja na dan njunega pogreba: "Vsi smo žalostni, tu se vsi med seboj poznamo."

V slovenske gore sta se odpravila v skupini sedmih prijateljev. Tudi 38-letnika iz naselja Sveti Kajo. Očeta dveh otrok, trenerja juda in izkušenega aplinista. Nedeljska nesreča se je sicer zgodila v nevarnih vremenskih razmerah, tudi za gorske reševalce.

"Treba se je pa zavedati da mi gremo do tam kjer naša življenja niso ogrožena, tukaj je bilo še tako da se je dalo reševati, bi se pa lahko teoretično enkrat zgodilo da mi sploh reševati ne bi mogli," je dejal podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Klemen Belhar.

Gorski turizem je v razcvetu, je opozoril Belhar, s tem pa se povečuje število nesreč, tudi s smrtnim izidom. In z nedeljsko nesrečo se je število umrlih povzpelo že na 46, medtem ko so lani slovenske gore in hribi zahtevali 37 življenj, leto pred tem 28. Številni pohodniki gore namreč še vedno podcenjujejo.

"Tukaj prednjačijo zlasti turisti nekateri ki pridejo v slo res ne vedo kaj to pomeni jit v aslo v gore, potem srečujemo te pregovorne turiste v natikačih, ampak glavni problem je da so nekateri glede tega res povsem izgubljeni, z opremo z orinetacijo in glede tega kako se tega sploh lotiti," je še rekel Belhar.

V visokogorju že vladajo zimske razmere v gore naj se tako, kot je še opozoril Belhar, odpravijo res zgolj izkušeni planinci.