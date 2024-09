Hrvaške kazni za parkiranje. Odvetnik: Plačajte le globo, ne stroškov

Še eno poletje je mimo, za njim pa novo poglavje sage s pošiljanjem visokih kazni za napačno parkiranje iz Hrvaške v Slovenijo. Plačajte samo kazen in nič drugega, nobenih stroškov, svetuje ljubljanski odvetnik. Stroške, ki so celo do petkrat višji od same globe, je namreč dolžan plačati naročnik izterjave, je pred leti razsodila Odvetniška zbornica.