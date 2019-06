Hrvaški avtoprevozniki bentijo nad Slovenijo. Nas že ta vikend čaka prometni kolaps?

Tik pod mejnim prehodom Gruškovje, kjer so bile daljše kolone, so avtoprevozniki že peti dan brez druge možnosti prečkanja meje na tem koncu.

Branko Trstenjački iz Združenja hrvaških prevoznikov (UHCP) je poudaril, da so jo najslabše odnesli Slavonci in Dalmatinci. Ob pogledu na dvokilometrsko kolono se je spraševal, če je to dobro za Slovence."Vaši imajo prav tako škodo kot naši, zato smo v dogovarjanju z vašimi prevozniki, da tako ne more ostati. In če bomo morali protestirati, upamo, da bo na strani vaših prevoznikov dovolj poguma in razuma, da se tudi oni zganejo in da enostavno zablokiramo meje."

Kako pa posledice odločitve direkcije za infrastrukturo, da prepove tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone na cestah, ki vodijo do šestih mejnih prehodov, med katerimi je tudi Zavrč, komentirajo lokalni prebivalci? Po letu dni opozarjanja in sedmih protestih so zadovoljni v ptujski civilni iniciativi. Torej se že sedaj počutijo bolj varne? Je njihov vsakdanjih bolj kakovosten?