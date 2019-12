Hrvaški hvalospevi slovenskemu šolskemu sistemu po rezultatih Pise

Pri matematični pismenosti so letos naši učenci dobili 509 točk, pri naravoslovni 507, medtem ko so pri bralni pismenosti zbrali 495 točk. Malo manj zadovoljni s svojimi rezultati so bili naši sosedi Hrvati, ki so se na lestvici uvrstili osem mest za nami – njihovi učenci so pri branju zbrali 479, pri matematični pismenosti 464, pri naravoslovni pa 472 točk. Tako so vse tri merjene postavke pri Hrvatih pod povprečjem OECD, kar jih je očitno zaskrbelo. Večernji list se je zato odpravil v slovenske šole, natančneje v eno izmed ljubljanskih gimnazij, kjer so očitno želeli preveriti, kaj pri nas delamo drugače.

V raziskavi Pisa, ki poteka v državah OECD med učenci, starimi 15 let (torej med učenci prvih letnikov gimnazij in srednjih šol), se je Slovenija uvrstila na visoko 21. mesto. Leta 2015, ko so se osredotočili predvsem na matematično pismenost, pa so slovenske učence v raziskavi uvrstili med 13 najboljših držav.

"V prvem letniku gimnazije imajo 13 predmetov – dva tuja jezika, učijo pa se tudi informatike. V drugem letniku imajo 12 predmetov, medtem ko imajo v tretjem devet obveznih in tri izbirne. Kot maturanti pa se število predmetov zmanjša na sedem obveznih in dva izbirna," so o našem šolskem sistemu zapisali v uvodu članka. O naših učencih je novinarka Večernjega lista zapisala še precej splošnih sodb, na primer, da jih politika v večini sploh ne zanima, medtem ko jim je "ekologija pomembna, saj se zavedajo, da so generacija, ki konkretnejših okoljskih rešitev še ni ponudila". Angleščino naj bi razumeli boljše kot lastni jezik, saj je brez njega, kot so povedali novinarki, "nemogoče uspeti". Družijo se v skupinah, ki se oblikujejo glede na to, kaj jih zanima, ne glede na to, kje živijo, pa je o razredni dinamiki še zapisala avtorica članka.

Šolske ocene so našim učencem izredno pomembne, saj jih smatrajo kot garancijo za nadaljnje šolanje in vstopnico na želeno fakulteto. Matura jim je stresna, zelo pomembna pa se jim zdi podpora družine. In tukaj se po besedah Večernjega lista zaključijo podobnosti med našimi in hrvaškimi učenci. Njihova ministrica za izobraževanje Blaženka Divjakglede podpovprečnih rezultatov sicer ni pretirano zaskrbljena – pravi, da sicer niso dobri, a da bodo boljši leta 2024, ko bo v popolnosti zaživel njen program "Šola za življenje". Naš šolski minister Jernej Pikalo medtem opozarja na to, da trend pada, čemur je treba v prihodnje posvetiti posebno pozornost.

"Ne porabljajo časa za dva različna bralna seznama, ne zapravljajo denarja za nakup tablic brez kamer, prav tako pa se ne ubadajo z nepomembnostmi. Gradijo izobraževalni proces, ki temelji izključno na interesu učencev, medtem pa ocenjujejo delo učiteljev. Knjige in pisala postavljajo pred tablice, vendar hkrati ne zanemarjajo pomena računalništva," so med drugim v hvalospevu našemu sistemu zapisali. V Večernjem listu so se odločili za obisk Gimnazije Vič, ki so jo izbrali glede na uspešnost in število učencev, ki se vsako leto tja vpiše. Ravnateljica Alenka Krapežje dejala, da je za uspešnost slovenskih učencev v raziskavi Pisa zaslužen naš osnovnošolski sistem, razdeljen na triade.