Hrvaški kolegi slovenskim: pošljite nam paciente in dali vam bomo provizijo

Zobozdravniki so na novinarski konferenci opozorili na naraščajoče cene materialov za endodontske storitve, ki jim povračila ZZZS ne sledijo. Ker z opravljanjem teh storitev na primarni ravni ustvarjajo izgubo, bodo ministrstvo za zdravje pozvali k dvigu povračil. Endodontija, v okviru katere zobozdravniki zdravijo koreninske kanale, je sicer zobozdravniška specializacija. Veliko znanj pa so prek izobraževanj pridobili tudi zobozdravniki na primarni ravni zdravstva. To je pomembno tudi zato, ker so čakalne dobe za obravnavo pri zobozdravnikih specialistih endodontije na sekundarni ravni po besedah predsednika odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije Krunoslava Pavlovića nedopustno dolge.

ZZZS za zdravljenje kanala povrne 105,86 evra, kar je komaj za pokritje materiala

Težava so, kot opozarjajo zobozdravniki, materialni stroški endodontskih storitev. Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) po navedbah zdravniške zbornice za zdravljenje enega kanala povrne 105,86 evra, medtem ko samo materiali zobozdravnike, kot so izračunali, stanejo 103,15 evra. Poleg materialnih stroškov, ki so v zadnjem času narasli zaradi inflacije, so tu še stroški mask, očal, rokavic, režijski stroški, stroški amortizacije ter stroški plač, je opozorila predsednica Sindikata zobozdravnikov Slovenije Dens Mirjana Petrovič.