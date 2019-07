Hrvaški policist: Migrantom vzamemo denar, razbijemo telefon in jih vrnemo v BiH

Anonimni pripadnik hrvaške obmejne policije je urad varuhinje Lore Vidović obvestil, da poveljniki teh enot od policistov zahtevajo, da vse begunce in migrante vrnejo v Bosno in Hercegovino "brez papirjev in postopkov" ter da jim "odvzamejo denar, mobilne telefone pa razbijejo in vržejo v reko ali pa zadržijo zase", so objavili na spletni strani varuhinje.

Policist prosil ombudsmanko, naj prepreči nasilno obnašanje policistov

Na ta način naj bi vsak dan vrnili med 20 in 50 oseb, med katerimi so tudi ženske in otroci. Kot je dodal, postopke vodijo"proti vsem isto". Posebej kruti naj bi bili policisti, ki so prihajali na pomoč iz drugih policijskih postaj. Migrante naj bi brez nadzora tepli in jim odvzemali stvari ob "blagoslovu" policijskih šefov, so še zapisali. Sredi noči naj bi jih"na silo vračali v Bosno" in bili sposobni poseči tudi po orožju.