Hrvaški policist: Ko vidiš človeka v bolečinah, ne razmišljaš veliko

Policist jima je po njenih besedah pomoč ponudil brez oklevanja in ju varno in hitro pospremil do meje.

Na poti proti mejnemu prehodu Sečovlje sta obtičala v gneči. Nato pa je ob cesti zagledala policista, ustavila in ga prosila za pomoč in spremstvo do meje. " Če bi bila samo ključnica, policista niti ne bi obremenjevala, vendar sem se ustrašila, ko je partner omenil rebro, da bi lahko bilo kaj hudo narobe, saj se mu je tudi po obrazu videlo, da je zadeva resna, " se spominja.

Pozneje se je želela zahvaliti policistu, zato je posnetek vožnje poslala hrvaški policiji. Opisala je, kaj se je zgodilo, in pripisala, da si policist, katerega imena žal ne ve, zasluži pohvalo. " Oni so se odločili za objavo, katera vidim, da se je dotaknila mnogo ljudi. Hkrati sem vesela, da ob poplavi negativnih novic obstajajo tudi lepe zgodbe, ki jih ljudje opazijo. Moj namen je bil dosežen, policista sem našla tudi prek Facebooka in se mu že zahvalila."

Njen posnetek so objavili na neuradni Facebookovi strani hrvaške policije, ta pa je hitro navdušil uporabnike družbenih omrežij. V manj kot enem dnevu je zbral 37.000 všečkov in več kot dva milijona ogledov.

Policist Nebojša Kujavić je za 24ur.com pojasnil, da je bil to zanj običajen delovni dan. "Stal sem na križišču v Plovaniji, ko se mi je približala slovenska državljanka s partnerjem, ki je bil poškodovan (ključnica in rebra). Ker je bila gneča in približno 1,5 kilometra dolga kolona do meje, me je vprašala, ali jima lahko sprostim pot, da bi hitreje prišla do bolnišnice v Izoli. Seveda sem se strinjal, prižgal luči in jima omogočil pot do mejnega prehoda. V tistem trenutku je bilo to najboljše, kar sem lahko storil zanju."

Njegova gesta je požela val navdušenja in podpore uporabnikov družbenih omrežij. "Takšni bi morali biti vsi policisti, čestitke!", "Vse pohvale", "Pravi policist!", "Policija je vedno tam, da pomaga državljanom!", "To pomeni biti človek!" ... so se vrstili komentarji.

Na vprašanje, ali je pričakoval tolikšno podporo, je Kujavić dejal: "Iskreno povedano, ne. Mislim, človeško je pomagati ne glede na situacijo, ko pa imaš pred seboj človeka, ki je vidno v bolečinah, seveda ne razmišljaš veliko in se takoj odzoveš. Res sem hvaležen vsem za lepe besede in besede podpore," je še dodal.