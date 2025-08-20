Svetli način
Hrvaški se obeta sistem dinamičnega prilagajanja cen

Zagreb, 20. 08. 2025 18.30 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Lovro Smrekar
Na Hrvaškem, kjer se soočajo z visokimi podražitvami, se zdaj v trgovinah obeta še sistem dinamičnega prilagajanja cen. Glede na povpraševanje bi lahko cene v enem dnevu večkrat narasle ali padle. Hrvaški trgovci so v svojih poslovalnicah klasične papirnate lističe s cenami že začeli zamenjevati z digitalnimi. Ta sistem sicer uporabljajo številne trgovske verige v zahodnih državah. Hrvaško Združenje za zaščito potrošnikov opozarja, da bodo morali biti kupci morda kmalu še bolj pozorni.

hrvaška cene dinamično prilagajanje
MasteRbee
21. 08. 2025 09.30
Se zgodi, da ko plačaš, je na račun višja cena. Kaj češ potem.
Sixten Malmerfelt
20. 08. 2025 20.49
+1
Še večji nateg za kupce!"
kapljač1
20. 08. 2025 18.51
+2
Poštenjak ne more biti trgovec
