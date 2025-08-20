Hrvaški se obeta sistem dinamičnega prilagajanja cen

Na Hrvaškem, kjer se soočajo z visokimi podražitvami, se zdaj v trgovinah obeta še sistem dinamičnega prilagajanja cen. Glede na povpraševanje bi lahko cene v enem dnevu večkrat narasle ali padle. Hrvaški trgovci so v svojih poslovalnicah klasične papirnate lističe s cenami že začeli zamenjevati z digitalnimi. Ta sistem sicer uporabljajo številne trgovske verige v zahodnih državah. Hrvaško Združenje za zaščito potrošnikov opozarja, da bodo morali biti kupci morda kmalu še bolj pozorni.