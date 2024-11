Hrvaško tožilstvo: Berošev primer v pristojnosti države, ne EU

"Glede na to, da je bil iz državnega proračuna Republike Hrvaške izplačan znesek več kot 1,4 milijona evrov za nakup medicinske opreme v treh bolnišničnih ustanovah, medtem ko prodaja naprav v KBC Split ni bila realizirana, je očitno, da je škoda za državni proračun večja od škode, ki je bila povzročena ali bi bila lahko povzročena finančnim interesom EU," piše v odločitvi.

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) Beroša, podjetnika Sašo Pozderja ter nevrokirurga in člana uprave zagrebške poliklinike Krešimirja Rotima sumi korupcije pri nakupu opreme za bolnišnice.

Pozderjevemu podjetju naj bi v postopkih javnih naročil po navedbah Uskoka v treh bolnišnicah priskrbeli za 1,4 milijona evrov poslov ter mu z razliko med tržno in nabavno ceno medicinske opreme zagotovili dobiček v vrednosti skoraj 495.000 evrov. V splitskem kliničnem centru naj bi podkupnino zavrnili in naprav niso nabavili.

Preiskavo proti Berošu ter še sedmim osumljencem je uvedel tudi EPPO, in sicer zaradi suma kaznivih dejanj prejemanja in dajanja podkupnine, zlorabe položaja in pooblastil ter pranja denarja.

Po ugotovitvah Uskoka je bila kriminalna dejavnost usmerjena predvsem v zlorabo državnih, ne evropskih sredstev. Na sredstva EU se nanaša le en primer, vendar ni šlo za javno naročilo, temveč za predstavitev medicinskih naprav več ponudnikov, kjer pa je predstojnik bolnišnice zavrnil ponujeno podkupnino, še navaja tožilstvo.

Milanović je danes na družbenem omrežju Facebook v odzivu na odločitev Turudića opozoril, da preiskava korupcije ne sme zaobiti nikogar ter da morajo biti kaznovani vsi, ki so sodelovali v kraji javnega denarja.

Izpostavil je tudi, da so hrvaški organi primer začeli preiskovati pred nekaj tedni, EPPO pa pred petimi meseci. Poudaril je tudi, da je EPPO zbral več dokazov in zajel več osumljencev in kaznivih dejanj, kar so po njegovem prepričanju trdni argumenti za to, da EPPO nadaljuje in konča preiskavo.

"Vsi vidimo, da se korupcija v vladi Andreja Plenkovića odkriva le takrat, ko preiskavo začnejo evropski tožilci. To je sramota za Hrvaško, ker kaže na to, da hrvaška država ni sposobna sama obračunati s kriminalom in korupcijo," je še zapisal.

Za Beroša in Pozderja je sodišče odredilo pripor, Rotim pa se bo branil s prostosti. Uskok Beroša, ki ga je Plenković že v petek razrešil z ministrske funkcije, sumi trgovanja z vplivom, EPPO pa prejemanja podkupnine.