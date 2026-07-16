Hrvat, ki je bos osvojil Triglav: 'Bilo je boleče, težko. A zato sem prišel'

Zahteven visokogorski teren in bosa stopala izkušenega planinca Igorja Šehića. Proti Aljaževemu stolpu se je odpravil v torek zjutraj, po vročem in težkem vzponu pa po njegovih besedah ni bilo nič boljšega kot malo ohladitve.

Dolge ure hoje in bolečine je ob snegu lajšala predvsem misel na to, za koga se je sploh podal na Triglav. "Celotna ideja je nastala iz želje, da bi sam izkusil najtežje možne korake v imenu tistih, za katere je že vsak korak velik izziv," je povedal pobudnik dobrodelne akcije. Javnost in družbo so namreč želeli obvestiti o potrebah otrok in mladih s cerebralno paralizo ter o tem, s kakšnimi izzivi se srečujejo vsak dan.

Igor je z otroki in mladimi s cerebralno paralizo v zagrebškem društvu CeDePe kot prostovoljec delal tudi sam. S sredstvi, ki jih bo zbral s podvigom, pa bodo opremili senzorno terapevtsko sobo, v kateri strokovnjaki vsak dan pomagajo najmlajšim uporabnikom društva razvijati samostojnost, samozavest in občutek varnosti.