Gasilci so na stranišču bencinskega servisa s tehničnim posegom odprli vrata in moškega rešili. Po intervenciji pa se je 81-letnik do policistov in gasilcev nedostojno vedel, ugotovili so tudi, da pri sebi nima veljavnih dokumentov.

Zaradi omenjenih kršitev so moškemu na kraju izdali plačilni nalog.