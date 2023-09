Hrvati pridržali skupino migrantov, uro za tem so bili že v Sloveniji

Kako intenziven in okrepljen, predvsem pa učinkovit, je nadzor na meji med Hrvaško in Slovenijo? Naša ekipa na terenu je bila priča nenavadnemu, in kot kaže netransparentnemu, postopanju hrvaških obmejnih organov. Ti so namreč pri sestopu z vlaka v kraju Sutla pridržali skupino ljudi in jih odpeljali v policijskem vozilu. Ista skupina se je nato čez dobro uro znašla globoko na slovenski strani. Naš fotograf se je tudi prepričal, da je hrvaško izvajanje nadzora morda le predstava za javnost.

Ob napovedanem okrepljenem nadzoru na meji med Slovenijo in Hrvaško se je na območje pripeljalo več medijskih ekip iz obeh držav. Na hrvaški strani je nadzor spremljal tudi naš fotograf, ki je bil v sredo okrog 13.45 na železniški postaji v kraju Sutla ob sestopu z vlaka priča pridržanju več oseb s strani hrvaških policistov. Hrvaška policija fotografu ni dopustila prostega fotografiranja na območju, pri tem pa ni navedla konkretnega razloga, zakaj fotografiranje ni dovoljeno. Kljub netransparentnosti hrvaških policistov mu je uspelo narediti fotografijo pridržanja oseb. Te so nato pospremili do policijskega vozila in jih odpeljali neznano kam. icon-expand Hrvaško pridržanje oseb na železniški postaji Sutla. FOTO: Aljoša Kravanja Usoda pa je hotela, da je dobro uro za tem, okrog 15.15, naša ekipa znova naletela na isto skupino ljudi, tokrat globoko na teritoriju Republike Slovenije. icon-expand Skupina migrantov na slovenski strani meje. FOTO: Aljoša Kravanja Nekaj minut pozneje jih je obravnavala slovenska policija. Zakaj jih je hrvaška policija izpustila iz pridržanja in jim omogočila nadaljevanje poti proti Sloveniji, za zdaj ni jasno. Za pojasnila o konkretnem postopku in splošni praksi obravnavanja nedovoljenih prehodov meje smo se obrnili tako na hrvaško kot na slovensko policijo. Odgovore še čakamo. icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Del naše ekipe se je okrog 17.30 vrnil na območje Sutle, vendar tam po odhodu predstavnikov medijev ni bilo več hrvaških policistov. Je torej bilo izvajanje nadzora in pridržanj le predstava za javnost? Slovenska policija je včeraj pojasnila, da se število nedovoljenih mejnih prehodov povečuje. "Razlogov za to je več, eden od njih je tudi nesporno slab nadzor zunanjih meja EU, zato si prizadevamo, da se situacija izboljša, slovenska policija je pripravljena pomagati." icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Do praks hrvaških policistov je zelo kritičen tudi brežiški župan Ivan Molan. "Na Hrvaškem schengen ne deluje. Včeraj sem celo slišal, da dobijo za 24 ur prosto gibanje na Hrvaškem, pod pogojem, da se je javijo v hrvaškem begunskem centru. Vendar kolikor vem, ti ljudje to izkoristijo. V 24 urah pridejo v Slovenijo, odvržejo dokumente in pri nas prosijo za azil. Tako izkoriščajo azilno politiko. Večina tistih, ki bi morali biti zaustavljeni na Hrvaškem, pride v Slovenijo."