Črna kronika

Do zob oborožene specialne enote in strogi varnostni ukrepi: Slovenija predala storilca

Murska Sobota , 09. 12. 2025 09.16 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
0

40-letnika, osumljenega poskusa umora partnerice in umora njene noseče sestre, ki je bil aretiran v Sloveniji, so izročili Hrvaški. Premeščen bo v zapor v Varaždinu.

40-letnika, ki je izvedel smrtonosni strelski napad na Hrvaškem in je bil od tedaj na begu, so policisti v soboto prijeli na območju občine Črenšovci. Slovenske oblasti so morilca iz Medžimurja izročile Hrvaški, poroča Net.hr. Hrvaška policija ga je čakala na meji, zdaj ga bodo premestili v zapor v Varaždinu. Na meji so ob primopredaji vladali strogi varnostni ukrepi, tam so za varnost skrbele do zob oborožene specialne enote in dron. Slovenski policisti so ga v varovanem kombiju odpeljali do meje, kjer so ga prevzeli hrvaški kolegi. Zdaj ga bodo odpeljali v varaždinski zapor.  

Moški je v četrtek okoli 21.ure prišel v hišo svoje 29-letne partnerice v hrvaškem naselju Sitnice. Moral bi na prestajanje zaporne kazni, a se to ni zgodilo. Začel je prepir s partnerico, ki je eskaliral.

Hrvaška in slovenska policija iščeta 40-letnega napadalca
Hrvaška in slovenska policija iščeta 40-letnega napadalca FOTO: Hrvaška policija

Odšel je do avta, vrnil se je s puško. Partnerico naj bi ustrelil v hiši, potem pa je na cesti ustrelil še njeno leto dni mlajšo nosečo sestro, ki je poskušala pobegiti. Ženska je umrla, njegova partnerica, ki jo je ustrelil v nogo in prsni koš, pa je na zdravljenju v bolnišnici in je od danes izven smrtne nevarnosti. Potem je pobegnil z Opel Astro, ki so jo v petek zjutraj našli v Sloveniji.

Prijele so ga slovenske oblasti

Slovenski patrulji sta ga nato prijeli v soboto na območju Črenšovcev prijeli moškega. Hrvaški organi so bili o tem takoj obveščeni.

Streljanje v Medžimurju
Streljanje v Medžimurju FOTO: Bobo Pixsell

V iskanje moškega so bili vključeni policisti PU Murska sobota, posebne policijske enote, vodnik službenega psa, zaprosili so tudi za aktivacijo helikopterja, ki zaradi slabega vremena ni bil aktiviran. Po objavi informacij za javnost so dobili več anonimnih klicev, ki so jih sproti preverjali. Obiskali so tudi več naslovov v romskih naseljih in preverjali več informacij. Policisti so do prijetja osumljenca opravili vse potrebne aktivnosti, zgledno so sodelovali s kolegi iz Hrvaške. 

Preberi še Imel je puško, pištolo in nož: hrvaškega morilca prijeli slovenski policisti

"Prejeli smo klic ljudi, ki so ga videli, ga opisali in prijavili našemu centru. Center je poslal dve patrulji, ki sta videli zločinca in ga pozvali k predaji. Brez težav se je predal, aretirali so ga in mu nadeli lisice. Kolikor vem, je imel s seboj puško, pištolo in nož," so pojasnili policisti.

umor hrvaška
Naslednji članek

19-letni voznik trčil v hišo, nato pa še v avto, ki je pripeljal nasproti

