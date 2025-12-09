Do zob oborožene specialne enote in strogi varnostni ukrepi: Slovenija predala storilca

40-letnika, osumljenega poskusa umora partnerice in umora njene noseče sestre, ki je bil aretiran v Sloveniji, so izročili Hrvaški. Premeščen bo v zapor v Varaždinu.

40-letnika, ki je izvedel smrtonosni strelski napad na Hrvaškem in je bil od tedaj na begu, so policisti v soboto prijeli na območju občine Črenšovci. Slovenske oblasti so morilca iz Medžimurja izročile Hrvaški, poroča Net.hr. Hrvaška policija ga je čakala na meji, zdaj ga bodo premestili v zapor v Varaždinu. Na meji so ob primopredaji vladali strogi varnostni ukrepi, tam so za varnost skrbele do zob oborožene specialne enote in dron. Slovenski policisti so ga v varovanem kombiju odpeljali do meje, kjer so ga prevzeli hrvaški kolegi. Zdaj ga bodo odpeljali v varaždinski zapor.

Moški je v četrtek okoli 21.ure prišel v hišo svoje 29-letne partnerice v hrvaškem naselju Sitnice. Moral bi na prestajanje zaporne kazni, a se to ni zgodilo. Začel je prepir s partnerico, ki je eskaliral.

Odšel je do avta, vrnil se je s puško. Partnerico naj bi ustrelil v hiši, potem pa je na cesti ustrelil še njeno leto dni mlajšo nosečo sestro, ki je poskušala pobegiti. Ženska je umrla, njegova partnerica, ki jo je ustrelil v nogo in prsni koš, pa je na zdravljenju v bolnišnici in je od danes izven smrtne nevarnosti. Potem je pobegnil z Opel Astro, ki so jo v petek zjutraj našli v Sloveniji.

Slovenski patrulji sta ga nato prijeli v soboto na območju Črenšovcev prijeli moškega. Hrvaški organi so bili o tem takoj obveščeni.

V iskanje moškega so bili vključeni policisti PU Murska sobota, posebne policijske enote, vodnik službenega psa, zaprosili so tudi za aktivacijo helikopterja, ki zaradi slabega vremena ni bil aktiviran. Po objavi informacij za javnost so dobili več anonimnih klicev, ki so jih sproti preverjali. Obiskali so tudi več naslovov v romskih naseljih in preverjali več informacij. Policisti so do prijetja osumljenca opravili vse potrebne aktivnosti, zgledno so sodelovali s kolegi iz Hrvaške.