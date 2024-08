Hrvati ukinjajo montaže klim na fasade stavb, kako pa je pri nas?

Vročinski valovi in temperature dosegajo tudi do 40 stopinj Celzija. Medtem ko smo Slovenci v začetku poletja izpraznili police v tehničnih trgovinah in kupili ventilatorje ter prenosne klimatske naprave, pa je Hrvate presenetila novica, da bo od naslednjega leta naprej prepovedana montaža klim na fasade stavb, ki so vidne iz ulice.

Če bi kaj takega uvedli tudi pri nas, bi marsikatero stanovanje ostalo brez klime, ocenjujejo strokovnjaki. "Večstanovanjski objekti, ki niso prilagojeni za vgradnjo zunanjih enot na streho ali pa v nek drug prostor, bi imeli težavo kam postaviti te enote," je pojasnil direktor podjetja Airbela Urban Martinuč. Številni objekti so namreč tako zgrajeni, da ni možnosti priti do strehe oziroma so strehe neprimerne, kar bi predstavljajo težavo glede postavitve enote, je dodal.

In če so medtem Hrvati, ki že imajo postavljene klime, lahko mirni, saj zakon ne velja za nazaj, kot je pojasnila predsednica upravnega odbora hrvaškega Združenja Manager Andrea Markešić, pa je pri nas montaža klim v nekaterih slovenskih občinah že prepovedana.

To namreč določajo občine s prostorskimi načrti, v Ljubljani denimo montaža klim na fasadi, ki se jo vidi iz ulice, ni dovoljena, kljub temu pa lahko zunanje enote vidimo na marsikateri stolpnici, saj prebivalcem drugega ne preostane.