Hrvati vendarle poskrbeli za odstranitev odpadnega vozila iz Dragonje

Kot smo razkrili prejšnji teden, je bil avto v strugi, po kateri teče meja med državama, vse od začetka decembra, torej več kot pol leta. Le nekaj dni po našem razkritju pa so se pristojni le zganili, se uskladili in potegnili razbitine iz struge.

Kot smo poročali, je država, ki se rada promovira kot zelena in trajnostna, povsem pozabila na nevarnost za okolje. Pol leta je bilo v strugi reke Dragonje zapuščeno vozilo. In avtomobil je bil prav v delu reke, kjer po sredini teče meja s Hrvaško, ki se je tudi zavezala, da bo vozilo odstranila. Od decembra se ni zgodilo nič, nevarne tekočine pa so se iz vozila najverjetneje že izlile.