Hrvati zavrnili projekt prevoza nujnih bolnikov iz Istre v Izolo

S pilotnim projektom bi lahko letno rešili med 50 in 70 bolnikov z območja od Umaga do Poreča in Buzeta, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč.

Pojasnilo ministrstva za zavrnitev: To je diskriminatorno do drugih bolnikov

Pojasnilo ministrstva, zakaj so zavrnili financiranje projekta, je po pisanju zagrebškega časnika neverjetno. Kot navaja, so na ministrstvu ocenili, da bi obravnava življenjsko ogroženih bolnikov, predvsem nujnih srčnih bolnikov iz hrvaške Istre, v Izoli pomenila diskriminacijo bolnikov z drugih obmejnih območij na Hrvaškem, predvsem v Metkoviću in Pločah v Dalmaciji.