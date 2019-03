Hrvatom naj bi se pokvarila navigacija. Cerar: Gre za posebno provokacijo

Na nedeljski incident se je že odzval minister za zunanje zadeve Miro Cerarin ga označil kot "posebno provokacijo", na katero bo Slovenija odgovorila z diplomatsko noto. To je nepotrebno zaostrovanje odnosov med državama, nespoštovanje mednarodnega prava in prava EU, za kršitev schengenske meje, in to države, ki bi rada postala članica schengenskega območja, je razložil Cerar.

Prvi tovrstni izrek kazni?

Incidenti v Piranskem zalivu se vrstijo skoraj vsak dan, zelo pogosta so tudi srečanja čolnov slovenske in hrvaške policije. Kot so nam sporočili iz Generalne policijske uprave (GPU), policija vsako vplutje hrvaških ribičev v slovensko morje obravnava kot kršitev nedovoljenega prestopa meje, medtem ko vplutja hrvaških varnostnih

organov obravnava kot mejni incident v skladu z določili zakona o nadzoru državne meje. "Kar zadeva konkretni primer, gre po naših informacijah za prvi tovrsti

izrek kazni. S podatkom o uvedenem številu prekrškovnih postopkov zoper

slovenske ribiče na policiji ne razpolagamo," so nam pojasnili na GPU.