HSE državi vrnil vseh 492 milijonov evrov pomoči

Generalni direktor HSE Tomaž Štokelj je zmožnost po povračilu državne pomoči ob dobavljanju elektrike po reguliranih cenah pripisal uspešnemu poslovanju skupine HSE v letu 2023 in prvi polovici letošnjega leta. Tega, kot je prepričan, "brez zavzetega dela zaposlenih, dobrega obvladovanja tveganj in učinkovitega upravljanja lastne proizvodnje in trgovanja z električne energije ne bi uspeli doseči".

Kot so še navedli v HSE, jim hitro odplačilo obveznosti do države omogoča, da bodo še pospešili izgradnjo hidroelektrarn ter sončnih in vetrnih elektrarn, se posvetili vlaganjem v vodikove tehnologije, geotermijo, biomaso in tehnologije, povezane s fleksibilnostjo, digitalizacijo, e-mobilnostjo, pametnimi omrežji, hranilniki in virtualnimi elektrarnami.

"Pomembno vlogo bosta v prihodnosti igrali tudi maloprodajni družbi, ECE in Energija plus, ki bosta z novimi produkti in storitvami aktivno gradili okoljsko ozaveščeno mrežo končnih odjemalcev električne energije," so v sporočilu za javnost še navedli v HSE.

SDH je decembra 2022 družbi HSE kot krovnemu podjetju enega od dveh energetskih stebrov v državi odobril naknadno vplačilo kapitala za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer v skupni višini 492 milijonov evrov. Kot so v sporočilu za javnost spomnili v SDH, je bilo naknadno vplačilo kapitala namenjeno reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE, ki je bil posledica energetske krize, izjemno nizke hidrologije in zaustavitve Termoelektrarne Šoštanj zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje v letu 2022.