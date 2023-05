HSE mora Nikoliću plačati denarno nadomestilo v znesku 120.000 evrov

Nikolić se je sicer ob imenovanju na položaj generalnega direktorja marca 2019 zavaroval pred nenadno izgubo zaposlitve v HSE, je že ob vložitvi spora pisal Dnevnik. S pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal ob nastopu mandata, si je v primeru prenehanja delovnega razmerja zagotovil delo na primerljivem mestu v HSE vse do marca 2023, torej za obdobje, ki je enako polnemu štiriletnemu mandatu na čelu HSE. To pomeni, da bi mu morali nadzorniki HSE ob razrešitvi ponuditi novo delovno mesto, kar pa se ni zgodilo.

Nadzorni svet HSE, ki se je kmalu po nastopu vlade Janeza Janše temeljito prevetril, je Nikolića v začetku novembra 2020 razrešil s položaja generalnega direktorja družbe in na ta položaj imenoval Viktorja Vračarja . Nikolića so nato iz poslovnega razloga tudi odpustili, Nikolić pa je v začetku leta 2021 sprožil spor zoper HSE na delovnem sodišču, saj je bil prepričan, da je bila njegova odpoved nezakonita.

Pogodbene obveznosti sicer družbi po navedbah časnika ne bi bilo treba izpolniti v primeru, če bi nadzorniki Nikolića s položaja odpoklicali iz krivdnih razlogov. Čeprav Nikolić ni bil razrešen krivdno, temveč, kot so navedli nadzorniki, "zaradi nezmožnosti vzpostavitve zaupanja", pa v HSE opisanega pogodbenega določila niso upoštevali.

Kot izhaja iz sodbe vrhovnega sodišča, bi Nikolića lahko dopustili tudi pred koncem štiriletnega obdobja, vsekakor pa bi mu morali najprej zagotoviti primerno delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi in zmožnostim. Šele ko bi Nikolić nastopil to delo, pa bi v HSE lahko delovali po zakonu o delovnih razmerjih in ga tudi odpustili, če bi za to obstajali pogoji. V HSE pa mu s pogodbo zagotovljenega delovnega mesta sploh niso poiskali.

Iz sodbe, ki jo je pridobil Dnevnik, še izhaja, da je formalnopravno Nikolićevo delovno razmerje v HSE trajalo vse do konca lanskega leta, ko se je zaposlil v družbi Rune, ki jo danes vodi. To pomeni, da morajo v HSE zdaj Nikoliću izplačati še deset plač v znesku 10.830 evrov bruto (zmanjšane za nadomestila, ki jih je Nikolić prejel v času brezposelnosti), nadomestila, prispevke, bonitete in zavarovanja.